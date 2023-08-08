裕隆喜迎70周年！揭示集團全新識別 啟動移動之光

裕融公司（9941）表示，1953年，創辦人嚴慶齡先生憑著堅持造車的熱情與使命在新店大坪林設廠創辦裕隆汽（2201）車，開啟了台灣汽車工業的發展藍圖，逐步建立起裕隆集團的事業版圖。

今年，裕隆喜迎70周年，裕隆集團執行長嚴陳莉蓮的帶領下，各事業體積極轉型升級，展現新氣象。

今（8）日，裕隆集團由嚴陳莉蓮率各事業體主管，齊聚新店總部為集團全新識別立招揭牌，對外正式揭示集團全新識別，全新集團官網也在同日上線，宣示集團事業體全面轉型升級永續發展，迎向「全域移動，未來啟動」嶄新經營願景。

1953年，創辦人嚴慶齡以父親嚴裕棠的「裕」，大隆鐵工廠的「隆」，創設了「裕隆機器製造有限公司」。1960年，更名為「裕隆汽車製造有限公司」，使用第一代商標「圓舵盤」；1992年，裕隆汽車發表企業識別，啟用「YL」二字合體商標，將英文名稱「Yue Loong」改為「Yulon」沿用至今。

2023年，裕隆集團在70周年進化啟用全新集團企業識別，設計回歸裕隆汽車經典標誌的精神，帶入溫暖紅與動感金兩大主色，紅色象徵著嚴創辦人創辦裕隆的造車熱情與動力；金色則是象徵車燈亮起的光束放射，啟動未來的「移動之光」，為70年的裕隆打上金勾，畫龍點金！期許在繼往開來的70年之際，裕隆集團在嚴陳莉蓮執行長的帶領下，各事業體團結合作，秉持初衷勇往前進，創造移動⽣活新價值，朝永續共好發展，持續陪伴臺灣人的移動生活與未來。