日勝生ESG永續報告 溫室氣體盤查2022年電力使用年減6.1%

日勝生（2547）表示，自2021年導入ISO 14064-1組織溫室氣體盤查，集團2022年電力使用較前一年減少6.1%，建案「鑄慕RADIUM ONE」並引進「建築碳足跡減量評估」。另外子公司萬達通改裝變頻省電馬達與負壓排風設施，使台北轉運站能源消耗量減少8.2%。

日勝生發布ESG永續報告書，日勝生指出，集團旗下建設桃園汙水下水道BOT系統的日鼎水務，持續研發回收沼氣發電技術，預估待技術成熟後，沼氣每年可產生超過 25 萬度電力。

日鼎水務2022年汙水回收處理量已較前一年增加17.7%，廢棄物減少14%；並與桃園市政府合作推廣回收水，總計2022年大眾循環使用回收水，較前一年增加175%，包括消防局、企業與民眾共取用36,911.5噸回收水，相當於14.7座國際奧運游泳池水量。

為了符合中高齡銀髮住居需求，日勝生康養事業規劃三芝「日初不老莊園」，基地面積約5,864 坪，總樓板面積約19,304 坪，建蔽率30%，一期與二期共設計164個出租型銀髮宅，652個出售型樂齡宅。

「日初不老莊園」以青銀共居、樂活養生村作規畫主軸，結合三芝海岸山景，運用建築量體抵擋海風與東北季風，以綠建築搭配通風採光設計，拉大棟距並串連成明亮低碳的養生度假園區。

該案藉由無障礙共享空間與櫻花步道、高檯開心農場與家庭陪伴房，營造社區相互支援機能，提供居民在宅老化與寧靜共融生活。日勝生表示，「日初不老莊園」因樂齡創新設計，獲國家卓越建設獎「最佳規劃設計類-卓越獎」。

位於台北市大安區的「鑄慕RADIUM ONE」，基地面積1,038坪，建蔽率49.98%，規劃總戶數226戶，地上24層、地下4層、樓高85.1公尺的精品豪宅。由於「鑄慕RADIUM ONE」位處精華區危老重建案，基地面積以大戶數居多，經由12年整合，並規劃重建後1、2樓延續為商業空間，獲地主100%同意。

建案「鑄慕RADIUM ONE」並在面向道路側留置四米以上開放空間，與周邊公共空間串聯，增加行人交通便利並強化防災功能。

「鑄慕RADIUM ONE」以永續生態住宅做規劃主軸，運用隔熱建材及平台空間綠園減少都市熱島效應，目標取得五項建築標章認證，包括國際WELL健康建築、黃金級智慧建築、綠建築、低碳建築、耐震建築；同時利用立體設計，區隔住商出入動線，實現高密度都市住商混合的住宅規劃，獲「最佳都市更新及危老重建類-卓越獎」暨「最佳規劃設計類-金質獎」。