中興電 iCharging 國道充電樁今啟用 董座：目標年底建置50個快充站

中興電工（1513）旗下iCharging 今（8）日 於關西服務區舉辦高速公路服務區快充站啟用發表會，中興電工董事長江馥年表示，國道充電站絕對是未來電動車能不能普及的關鍵因素，而中興電工將持續布局綠能產業，目標今年底將建置50個快充站點，明年底達到100個快充站。

今日活動出席人士包括交通部高速公路局局長趙興華、台電新竹區營業處處長胡忠興、三重汽車客運總經理李建文、首都客運執行董事李婷娜、永固便利董事長陳雨鑫以及新東陽副總經理梁誌賢。

中興電工自2021年推出充電服務品牌 iCharging，並於同年取得「高速公路 服務區停車場設置充電樁營運服務」第一期 8+4 年經營權，截至今年，共取得交通部高速公路局一至三期(B案)，共計16處服務區充電站經營權，108格充電車位，建置16MW充電網路，未來將擴充至40 MW滿足電動車成長需求。

其中，第二期案共計6個服務區，包括關西、蘇澳、泰安北、泰安南、仁德北和仁德 南服務區，每站配置 350kW 540A 高速充電樁，除了支援 CCS1及CCS2主要電動車充電規格外，iCharging 將提供 Tesla 原廠 CCS1 to TPC 充電轉接頭， 滿足不同規格。

江馥年表示，iCharging 高速公路服務區充電站的特色在於導入高容量儲能系統(BESS)與氫能備援電力系統，除了進一步提升服務品質外，結合 Energy Management System (EMS) 之智慧電網管理系統，更進一步節約用電減少碳排放量以實踐低碳綠能城市。

此外，EMS系統還可以在台電尖峰時段釋放電力，降低充電樁對市電的依賴，提升區域電力穩定，預計在8年內可減少709座大安森林公園碳吸附量。

江馥年指出，iCharging 也首創大型車充電車位，關西服務區和泰安南服務區各有2格大型車充電車位，該站點為處於國1及國3高速公路重要點位，南北往來的大車可以在這裡快速補電，此一創新舉措有助促進跨縣市之貨運與客運業者更大的誘因導入電動車輛使用，讓國家綠能運輸網路的基礎建設更近一步。