高雄2房1廳1衛月租7500元 大同社宅搶手招租

高雄市都發局公告前金區大同社會住宅招租，有2房1廳1衛的房型共8戶招租，月租7500元，有租屋需求並符合一定所得及財產標準的青年家庭或警消人員，可把握機會於9月5日至14日提出申請。

高雄市都發局長吳文彥表示，大同社會住宅坐落於前金區大同二路及自強二路口，由舊警察宿舍整建完成，2至5樓為住宅單元，並加裝電梯，進出方便。周邊緊鄰前金國小、前金幼兒園，就學便利，鄰近更有前金第一公有市場、大同醫院及捷運市議會站，生活機能佳。

大同社宅每戶室內空間約14坪，均為2房1廳1衛房型，並附有基本家具及家電，每月租金7500元，含管理費用，水電瓦斯費自付，以平價租金收費，減輕青年家庭居住負擔。租賃期限最長為3年，期滿時若仍符合承租資格者，得再續約1次，續租期限最長為3年。

都發局表示，申請入住資格為：符合年滿18歲、未滿40歲、設籍高雄市或在高雄市就業、已婚有配偶或育有未成年子女（含胎兒）、家庭成員在高雄市無自有住宅、平均每人每月所得低於最低生活費3.5倍（112年度為5萬0467元等條件，都可提出申請。為照顧警察消防員眷，保留1戶提供設籍高雄市或於高雄市工作的警消人員申請。受理申請期限9月5日至14日止若申請合格者超過招租戶數，將以抽籤方式決定入住序位。

都發局表示，申請方式可採網路、現場及郵寄等3種方式受理，現場申請請於受理申請期間的上班時間至高雄市政府四維中心6樓都發局洽辦。請點此處進入網站。