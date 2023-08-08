快訊

不忍了！大S正式提告張蘭、汪小菲「侮辱誹謗」

亞裔家庭在紐約地鐵遭仇恨攻擊！3非裔青少女連目擊者都打 慘遭通緝

長命颱卡努強降雨致災 鄭明典：跟莫拉克風災幾乎相同

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄2房1廳1衛月租7500元 大同社宅搶手招租

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市都發局公告前金區大同社會住宅招租。圖／高雄市都發局提供
高雄市都發局公告前金區大同社會住宅招租。圖／高雄市都發局提供

高雄市都發局公告前金區大同社會住宅招租，有2房1廳1衛的房型共8戶招租，月租7500元，有租屋需求並符合一定所得及財產標準的青年家庭或警消人員，可把握機會於9月5日至14日提出申請。

高雄市都發局長吳文彥表示，大同社會住宅坐落於前金區大同二路及自強二路口，由舊警察宿舍整建完成，2至5樓為住宅單元，並加裝電梯，進出方便。周邊緊鄰前金國小、前金幼兒園，就學便利，鄰近更有前金第一公有市場、大同醫院及捷運市議會站，生活機能佳。

大同社宅每戶室內空間約14坪，均為2房1廳1衛房型，並附有基本家具及家電，每月租金7500元，含管理費用，水電瓦斯費自付，以平價租金收費，減輕青年家庭居住負擔。租賃期限最長為3年，期滿時若仍符合承租資格者，得再續約1次，續租期限最長為3年。

都發局表示，申請入住資格為：符合年滿18歲、未滿40歲、設籍高雄市或在高雄市就業、已婚有配偶或育有未成年子女（含胎兒）、家庭成員在高雄市無自有住宅、平均每人每月所得低於最低生活費3.5倍（112年度為5萬0467元等條件，都可提出申請。為照顧警察消防員眷，保留1戶提供設籍高雄市或於高雄市工作的警消人員申請。受理申請期限9月5日至14日止若申請合格者超過招租戶數，將以抽籤方式決定入住序位。

都發局表示，申請方式可採網路、現場及郵寄等3種方式受理，現場申請請於受理申請期間的上班時間至高雄市政府四維中心6樓都發局洽辦。請點此處進入網站

高雄市都發局公告前金區大同社會住宅招租。圖／高雄市都發局提供
高雄市都發局公告前金區大同社會住宅招租。圖／高雄市都發局提供

社會住宅 租屋 高雄市

延伸閱讀

獨／高雄最美登山步道被蚊蟲攻占 防登革熱也躲小黑蚊

文藻畢業生練車考照墜溝死亡 高雄市水利局：暫無欄杆改善計畫

鎖定華人及穆斯林旅遊市場 高雄赴星馬拚觀光

搶東南亞旅遊商機 高雄組團赴新馬推觀光

相關新聞

高雄2房1廳1衛月租7500元 大同社宅搶手招租

高雄市都發局公告前金區大同社會住宅招租，有2房1廳1衛的房型共8戶招租，月租7500元，有租屋需求並符合一定所得及財產標...

無薪假實施9855人 金屬機電業5225人最大宗

勞動部今天公布最新減班休息統計，這期實施人數9855人，較上期略減，其中製造業實施8071人，當中仍以金屬機電業5225...

全台老屋交易占比逾四成創新高 專家曝3大隱憂

現在台灣不僅正在面臨人口老化的問題，房屋老化同樣亟需關注，東森房屋研究中心彙整內政部不動產資訊平台資料發現，今年第1季全...

精誠攻電支 攜手悠遊卡公司推出「悠客券」電子票券服務平台

精誠資訊與悠遊卡公司攜手推出「悠客券」電子票券服務平台，由精誠提供一條龍式的專業服務，包含系統建置、運營維護、帳務管理到...

台鹽七股鹽場、通霄環境教育園區 獲環境教育設施場所認證

台鹽七股鹽場及通霄環境教育園區甫通過環境教育設施場所認證，雙喜臨門!台鹽歡迎民眾及教育機關相揪來七股鹽場及臺鹽通霄環境教...

淡海綠山線八站還有甜甜2字頭 千萬可買兩房加車位

淡海輕軌綠山線今年底通車將滿五年，永慶房產集團根據實價登錄資料，統計淡海輕軌綠山線自2018年底通車至今沿線11個站點的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦