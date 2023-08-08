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巧新屏東廠與再生鋁料 RESAICAL 雙雙通過 Porsche 認證

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

巧新7月合併營收5.69億元，年增18.47％；累計2023年1至7月合併營收42.84億元，年增12.12％。

巧新對於整體營運向上成長深具信心。儘管7、8月為汽車產業傳統暑休淡季，短期影響營運成長表現，然從目前公司下半年預視單與接單動能來看，明顯感受到來自主要客戶對於客製化輪圈、再生鋁輪圈等訂單與開發設計之需求高漲。

巧新屏東廠與再生鋁料RESAICAL®近期更傳佳音，雙雙通過德國豪華汽車大廠Porsche認證，且提出未來旗下豪華跑車全面輪圈品項將導入巧新再生鋁料進行設計開發與量產規劃，除了創造公司屏東廠的產能稼動率持續向上，對未來整體營運帶來正面的挹注，亦推進朝2025年使用再生鋁料達50％目標更進一步。

營收

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