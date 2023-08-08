淡海綠山線八站還有甜甜2字頭 千萬可買兩房加車位

淡海輕軌綠山線今年底通車將滿五年，永慶房產集團根據實價登錄資料，統計淡海輕軌綠山線自2018年底通車至今沿線11個站點的成交價發現，沿線有八個站點還有每坪單價2字頭的甜甜房價，總價1,000萬元內就可買到兩房加車位的房子，相較雙北市中心親民許多。

淡海輕軌綠山線起於淡水信義線「紅樹林站」，沿中正東路北行、轉淡金路後繼續往北，在淡海新市鎮濱海路轉西、接沙崙路到淡海新市鎮北緣。

有巢氏房屋淡水沙崙江南加盟店協理汪世榮表示，雖因發展時間而有新舊商圈之分，但扣除有特殊議題的3個站點，其餘八站每坪單價皆落在2字頭，房屋坪數橫跨30~50坪之間，總價1,000萬元就能買到兩房加車位的中古屋。

汪世榮指出，舊商圈位於「新市一路站」、「淡水行政中心站」兩站，約在2010年左右開始發展，屋齡10~15年的中古屋是大宗，坪數多集中在30~40坪，房價每坪單價約在25~30萬元，以地點來看，淡水行政中心、新市國小、大型購物中心皆落在此商圈，若以生活便利性而言會優秀一些，適合喜歡生活便利勝於屋齡和坪數的族群。

「濱海義山站」、「濱海沙崙站」周邊屬於新商圈，中古屋平均屋齡約在10年內，房屋坪數則介於40~50坪之間，每坪單價約在22~28萬元左右，雖然便利性不及舊商圈，不過每坪單價較低、屋齡較新、坪數較大，適合愛大空間、新房子勝過生活機能的族群。

汪世榮補充，因為新舊商圈車程距離不到5分鐘，也有部分舊商圈的換屋族前來此置產，且淡江大橋通車後新商圈也是最直接的受益者，備受關注。

較特殊三個站點為：紅樹林站的海岸景觀宅議題，帶動每坪單價突破40萬；竿蓁林站有高單價套房加持，每坪單價超過30萬；「淡金鄧公站」因周邊開發少，造成今年1-4月交易量低於5件，2023年的平均單價較不適合參考。

永慶房產集團研展中心副理陳金萍表示，淡水區過去最為人擔憂的交通雍塞問題，預計在2025年淡江大橋完工通車後獲得改善；屆時可由八里直達淡海沙崙路，有效舒解關渡大橋的交通流量。另外，連接淡水到北投的淡北道路，也預計今年年底開工、2029年完工，未來可望舒緩中正東路的龐大車流。

不過，雖然有淡江大橋、淡北道路等重大交通建設陸續完工，淡水進入雙北工作地點的通勤時間很可能超過1個小時，民眾在購屋時務必審慎評估自身需求。