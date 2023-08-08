演藝圈模範爸爸大洗牌 宥勝、黃子佼首次跌出榜外

根據1111人力銀行今（8）日發布的最新調查發現，職場爸爸心目中的演藝圈模範爸爸因Me Too事件大洗牌，過去的常勝軍宥勝及新手爸爸黃子佼跌出10名榜外，今年冠軍由修杰楷勝出，第二名是李李仁。

1111人力銀行指出，職場爸爸眼中的演藝圈模範爸爸今年冠軍由零負評爸爸「修杰楷」34.7%拿下，其次是暖爸李李仁33.6%、帥氣爸爸林志穎27.8%、風采依舊的周杰倫26.9%，以及近期聲量頗高的江宏傑23.7%拿下。而被肯定理由是形象正面不鬧緋聞、花時間陪伴家人、負責任/有肩膀、經濟實力驚人以及表裡如一。

1111人力銀行公關總監陳尹柔指出，在高呼性別平權的今時今日，依然脫離不了「男主外女主內」的思維框架，尤其在結婚生子後，「責任與壓力」隨之而來，職場爸爸身為家中經濟支柱，又要拼事業又要扮演稱職爸爸，身心承受的壓力並不低，要維持家庭和樂，唯有夫妻互相體諒包容，婚姻之路方能走得長久融洽。

上述「職場父親身心壓力調查」問卷，是1111人力銀行自2023年7月24日到8月6日，針對育有子女的男性求職會員進行立意抽樣，有效樣本數為923份。