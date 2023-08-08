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全台老屋交易占比逾四成創新高 專家曝3大隱憂

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。 圖／東森房屋提供
房市示意圖。 圖／東森房屋提供

現在台灣不僅正在面臨人口老化的問題，房屋老化同樣亟需關注，東森房屋研究中心彙整內政部不動產資訊平台資料發現，今年第1季全國住宅買賣移轉筆數為2萬8,011筆，其中有1萬1,490筆交易的屋齡都在30年以上、占比為41%，是有統計數據以來的歷年同期新高。

進一步觀察今年第1季主要都會區及其他縣市中古屋交易情況，在主要都會區中，目前以台北市屋齡30年以上中古屋交易熱度最高，占比高達62%，桃園及新竹縣市中古屋交易熱度相對較低，還不到三成，在全國平均水平之下。

東森房屋研究中心副理黃勝暉指出，中古屋交易熱度持續攀升主要還是與高漲的房價密切相關，近年來缺工少料、原物料上漲，加上市區內可供大面積開發素地愈來愈稀缺，建商土地取得成本、營建成本都來到了歷史高檔，新建案價格自然居高難下，預算有限的購屋民眾只能退而求其次，去選擇價格相對親民的中古住宅。

黃勝暉表示，台北市寸土寸金，地狹人稠，市區內新案供給量相對較少，且開價基本都在三位數以上，普通購屋民眾的選擇空間比較有限，大部分民眾會首選屋齡較高的中古住宅。

桃園及新竹縣市因開發相對較晚，蛋白區、蛋殼區還有很多土地可以用來營建新案，購屋民眾的選擇性較多，因此拉低了中古屋交易的佔比。

另外，在主要都會區以外的其他縣市，30年以上中古屋交易占比也有40.9%、超過四成，顯見房子愈買愈老已經逐漸成為全台各地的共性問題。

黃勝暉提醒，雖然這些屋齡較高的中古屋具有價格友善、坪數實在的優勢，但有三大隱性風險，購屋民眾不得不慎。

首先是居住安全，很多中古屋年久失修，屋況不佳，部分老屋甚至還有可能存在耐震力不足、海砂屋、壁癌、漏水等方面的問題，購屋民眾入手後往往還需要花費的大量的時間和精力去重新整修。

第二，雖然中古屋的入手總價很美麗，但是屋齡越高的物件，銀行貸款條件就會越嚴苛，再加上後續的修繕成本，林林總總加起來未必會比直接購買新古屋、新成屋便宜太多，建議購屋民眾還是要多看，多比較，多做功課。

第三，大部分老舊公寓和透天厝都是沒有車位、電梯和社區管理的，特別是如果家中有行動不便的長輩，在購買這類物件時，就要特別留意是否能夠滿足自身的實際需求。

歷年第1季全國屋齡30年以上中古屋交易佔比。資料來源／東森房屋
歷年第1季全國屋齡30年以上中古屋交易佔比。資料來源／東森房屋
2023第1季七都及其他縣市屋齡30年以上中古屋交易佔比。資料來源／東森房屋
2023第1季七都及其他縣市屋齡30年以上中古屋交易佔比。資料來源／東森房屋

人口老化 老屋

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