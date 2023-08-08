北市預售豪宅 交易熱

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

私法人買豪宅趕末班車，6月現交易潮。根據北市公布實價資料顯示，北市億元級豪宅預售案6月就揭露13戶交易，其中最高價信義區的松雍案，共揭露三戶，12樓成交每坪218萬元，總價2.1萬元，累計今年上半年已揭露51件億元預售交易，超越去年同期旺季的50件水準。

統計資料顯示，北市6月豪宅交易趕進度狀況明顯，已揭露的有13個億元戶在6月成交，即趕在平均地權條例上路前完成預售交易。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，登記在法人名下的購屋模式，在高端豪宅市場相當常見，一來有稅務上的優勢，二來資金調度也會比個人資金匯回台灣有彈性許多，不過7月1日後用公司名義購置豪宅被嚴格管控，豪宅市場買氣短期勢必受到嚴峻考驗。

新制上路前有部分大案冒出頭，包括中山區指標的國賓飯店改建案、大同區的指標案宏國大道城、東區改建案鑄慕等，新制上路前一月都有億元豪宅交易紀錄。

統計6月億元豪宅預售揭露最多的是大同區的宏國大道城個案，總計有五戶，總價在1億~1.3億元，信義區的豪宅案松雍，也揭露三戶，總價在2億~2.1億元，單價是每坪199萬~218萬元。

若觀察上半年北市億元豪宅交易狀況，揭露最多的則是國賓皇琚與宏國大道城兩個案件，其中「國賓皇琚」成交單價落在180萬~217.9萬元，最高價交易則為A1棟次頂樓22樓戶、B1棟頂樓23樓戶為揭露最高單價，每坪皆達217.9萬元，總價分別為4.7億元、4.3億元，總價、單價雙創下中山區預售最高實價紀錄。

曾敬德表示，預計豪宅市場可能會悶一陣子，不過每波股市大漲可能都有新的主流，也會創造新的豪宅需求，這波AI商機爆發，可觀察是否有些資金落袋為安後，轉進高端市場購置房產。

豪宅 國賓 大同

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