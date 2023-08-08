規劃住宅產品 麗寶集團伺機推案

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導

麗寶集團昨（7）日透過旗下福容開發、寶贊開發拿下國產署三宗地上權標案，包括台北市松山區、台中東區和梧棲等案；麗寶集團表示，是否出手投標標售案，土地位置和能否規劃為自住型產品，為兩大評估考量，三案目前朝住宅產品規劃中，待建案完成規劃、請照後就會在適當時機推出。

麗寶集團表示，「地點優先」、「自住規劃」是公司評估是否投標的兩大條件，以昨日透過福容開發以總價1.23億、溢價率12.9%拿下台北市松山區土地來說，該案雖然土地面積僅116.7坪，且位於寧安街靜巷內，但因全案鄰近小巨蛋，周邊住宅環境良好，認為全案規劃為住宅案有其可塑造性，因此出手投標。

另外，麗寶集團旗下寶贊開發昨分別以總價1.23億元、1.26億元拿下台中市東區東勢子段92-14地號土地等四筆，以及台中市梧棲區三民段1547地號等兩筆土地，溢價率各約11.2%、3.9%；麗寶指出，台中東區土地鄰近進化路，該案基地面積約533.3坪，且鄰干城商業區，生活機能成熟，是自住客青睞地區，公司在此區已有相關新案推出，且獲得不錯回響，全案將朝住宅案規劃。

溢價 梧棲 中東

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