地上權標售 麗寶大贏家

今年第二批國有地上權昨（7）日開標，12宗土地共標脫六宗，標脫率五成，合計標脫權利金約7.2億元。其中麗寶集團共搶下三宗土地，再成地上權大贏家。

昨日開標的第二批地上權，北中南區分別標脫一宗、三宗、二宗，合計六宗，標脫權利金共約7.2億元，溢價率在0.4%至12.8%之間，此次出手的業者多為地上權常客。

其中麗寶集團再度出手獵地，旗下的福容開發、寶贊開發共搶下三宗土地，合計出價約3.7億元。

北部方面，福容開發以約1.2億元擠下弘輝開發，奪下台北市松山區住宅土地，溢價率達12.8%，單坪破百萬、達105.8萬元，溢價率、單坪價都是昨日標脫土地之最。

中部方面，寶贊開發則有兩宗土地到手，分別為台中市東區東勢子段、梧棲三民段土地，出價皆約在1.2億元左右，溢價率分別為11.1%、3.8%。

值得留意的是，有一位鄭姓自然人標下另一宗梧棲三民段住宅土地，是少見出現自然人出手標下地上權土地。

不過，原本備受看好的台中東區練武段干城商業區千坪土地，昨日開標結果卻乏人問津。

南部方面，高雄市岡山區信義段土地則由鑲揚國際以2.5億元標下，溢價率約1.9%。鑲揚國際屬上揚集團旗下，今年5月也曾標下高雄左營區地上權，在高雄布局多時。

另一宗標脫土地則是在台南市新營茄苳腳段，由拓辰開發以4,210萬元標下，溢價率約6.5%。

國產署副署長李政宗表示，預計9月11日公告今年第三批國有地上權招標，初步盤點將釋出14宗土地，半數為商業區，其中北市中正區推出兩塊商業區土地，分別位於愛國東路與羅斯福路三段、中華路一段與貴陽街一段；另台南東區平實段逾1,900坪商業土地、台中干城車站1,200坪商業土地。