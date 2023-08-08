西門町百億地王 狂買大同股

公開資訊觀測站最新資料顯示，有「西門町百億地王」之譽的大同副董事長吳振隆7月再次出手大買大同股票8,500張，連續二個月加碼自家股，而且手筆較6月的3,500張大增逾1.4倍，以大同7月均價52.37元計算，斥資近4.5億元。合計兩個月共買進大同股票1.2萬張，總價值超過5億元。

值得注意的是，大同集團7月遭逢旗下華映百慕達遭中國華映求償132.7億元的負面消息，一度衝擊市場信心，股價曾因而重挫，在投資人聞利空紛紛驚逃之際，吳振隆卻危機入市，而且愈買愈多，7月大舉加碼大同股票8,500張，透露力挺公司的態度。

對於吳振隆連續兩個月大買自家股，大同昨（7）日表示，「此為董事個人理財規劃」；記者嘗試撥打吳振隆手機，但無法接通。

總計吳振隆目前共持有大同股票8萬2,000張，是目前大同董事會當中，持股最多的自然人，遠高於董座王光祥的5,620張，以大同昨日收盤價50.3元計算，吳振隆持股總市值逾41.2億元。

吳振隆是地產大亨，2017年斥資22億元入手西門町好樂迪KTV所在的西寧大樓，並曾在東區以現金一次付清買斷豪宅，財力雄厚，但行事相當低調，因此也獲得「神祕富豪」的稱號，及「西門町百億地王」之譽。

吳振隆在房地產業經驗豐富，名下土地涵蓋北市忠孝東路、仁愛路等精華地段，不少西門町的大店面都是在他名下。大同近年積極布局新能源及不動產相關事業，吳振隆擔任大同副董事長之餘，也兼任大同集團旗下大同智能、大同訊電、尚志資產等公司董事長。

公開資訊觀測站最新資料同步顯示，吳振隆7月再度出手大買大同股票之際，其設質大同股票股數也從3萬張提高為4萬張，設質比重從6月的40.81%提升至48.78%。

法人認為，大股東質押股票一般都是有資金需求，也有不少公司高層是透過質押股票換取資金後再加碼自家股，吳振隆大買大同股票後又提高設質張數，透露極可能是透過設質取得的資金再投入買自家股，拉高槓桿與資金活用程度。