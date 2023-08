卡努暴雨重創仁愛鄉 新安東京海上產險送物資到南投

新安東京海上產險長期深耕台灣,落實「深耕社區 關懷社會」的公益理念,鑒於卡努風災重創南投縣仁愛鄉多個部落,導致路段坍方、交通中斷,多處斷水斷電,災情嚴峻,總經理賴麗敏本於同島一命精神,主動關懷了解當地民眾需求,於第一時間動員台中轄區員工運送災區民眾急需的礦泉水、泡麵、罐頭等民生物資,於今(7)日順利送抵當地,期待透過讓一份愛牽引更多愛,共同協助災區救援及重建。

新安東京海上產險自2008年起陸續與南投、花蓮等地的社福團體,合作開辦偏鄉弱勢學童課後輔導班,在過去疫情期間更透過捐贈平板電腦,幫助偏鄉學童進行遠距教學,實現學習不中斷,平時亦能隨時掌握課輔班學童學習狀況,以實質行動展現對偏鄉學童教育的重視與關懷,受惠於偏鄉課後輔導班的學童迄今已累計逾2,000人,近年來更陸續有受扶助學生順利考取大學,並回到課輔班擔任兼職老師,延續這份關愛。

未來,在邁向「To Be a Good Company」的路上,新安東京海上產險將秉持「誠信築基 創造永續 Look Beyond Profit」、「重視客戶 信守承諾 Deliver On Commitments」及「激勵員工 追求卓越 Empower Our People」的核心價值,積極擁抱台灣這塊土地,提供更好的保險服務,協助保戶及社會大眾邁向更美好的未來。