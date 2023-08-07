庫得科技發表 純電動物流車底盤X-Platform

庫得科技今（7）日發表國內首款結合台灣科技與汽車產業價值鏈的純電動物流車底盤X-Platform，股東施振榮、童子賢、友達光電、義隆電子、大佳國際投資及創意庫均出席記者會，鄭重向產業及社會大眾介紹這台全新設計、低底盤、大空間、長里程的商用電動物流車底盤。適逢台灣綠能產業大力推動及物流業者翹首期盼，庫得科技推出的電動物流車底盤得到了汽車業、科技業及產經界的焦點矚目，隨著新車的揭幕亮相，終於迎來產業創新的契機。

庫得科技共同創辦人施振榮先生2011年就提出了「電動車，台灣下一個電腦業」的願景，預言「電動車將會帶動全球汽車產業生態的變化。」如今，電動車市場的成熟演進，「若能掌握此契機，循台灣科技業設計創新的精神，展現台灣具備設計電動車整車系統的關鍵能力，將為台灣的電動車產業帶來發展的新契機，供應全球市場所需」也成為施振榮先生親力創建庫得科技的宗旨。

庫得科技的X-Platform電動物流車底盤將扮演如同電腦主機板的平台角色，施振榮先生強調：「開放平台才能有效匯聚ICT產業及汽車產業的優勢，啟動電動車產業典範轉移；垂直分工則能將各自的優勢極大化，共創價值、平衡利益。庫得科技X-Platform的發表成功，相信能促進產業聚落的成形，齊力拓展國際市場。」

「綠能及智慧運輸，不論在台灣或者全球，商機無限。」庫得科技董事長吳廣義表示「挑戰很大，但這就是機會。」此外，台灣的企業未來面臨大量的碳權需求，選擇庫得科技的電動物流車將成為減少碳排放的重要途徑。隨著疫情過後電商行業的熱絡，同城速運、冷鍵物流面臨著行業快速發展，利用電動車具備之優勢來降低能耗、智能座艙來提升效能取得關鍵競爭優勢。

庫得科技總經理楊孜仁表示「庫得科技發表的首款純電動物流車底盤X-Platform，全新定義了電動物流車該具備的產品屬性」，除了空間與性能的優勢外，智慧座艙使車隊管理及駕駛環境融為一體，展現台灣電子科技產業與車輛產業系統整合的成果。

此外，「庫得科技採用垂直分工的造車思維，尋求彈性化、模組化的產品組合。」庫得科技的造車模式提升了零部件模組化共用率，降低研發時間及開發費用，同時也催生出優秀的系統供應商。庫得科技X-Platform提供車身、車體打造廠更多的彈性及物流業品牌個性化及功能化的訂製空間，還可拓展不同的商業用途，包括小型客運巴士及多功能廂型車等。

藉由此次發布會的成功，庫得科技將不斷精進與創新，帶來更綠色、高效的解決方案，助力台灣在電動化和智慧化全球供應鏈中扮演關鍵的角色。