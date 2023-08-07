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台灣港務公司將與韓新遠洋簽下20年長約 並與釜山港締結為姊妹港

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
台灣港務公司與世界排名第七的南韓釜山港，將於8月底簽署結為姊妹港，共同合作，同時港務公司董事長李賢義將前往南韓，與南韓最大貨櫃船公司韓新遠洋簽署20年承租高雄港碼頭的新合約。台灣港務公司提供
台灣港務公司與世界排名第七的南韓釜山港，將於8月底簽署結為姊妹港，共同合作，同時港務公司董事長李賢義將前往南韓，與南韓最大貨櫃船公司韓新遠洋簽署20年承租高雄港碼頭的新合約。台灣港務公司提供

好消息，台灣港務公司與世界排名第七的南韓釜山港，將於8月底簽署結為姊妹港，共同合作，同時港務公司董事長李賢義將前往南韓，與南韓最大貨櫃船公司韓新遠洋簽署20年承租高雄港碼頭的新合約，韓新遠洋除將於十年內投資45億元台幣汰換碼頭設施，還將拉更多的貨來台，對我櫃量增加將有實質助益。

李賢義今（7）日表示，南韓釜山港目前世界港口貨櫃量排名第七，高雄港已落到第16位，但釜山港願意與高雄港締結姊妹港，雙方將在多方面進行合作，可讓高雄港的國際地位提升，港務公司也會提供更好的設施與服務，讓高雄港風華再現。他將於8月底帶隊前往釜山，參加締結姊妹港儀式。

另外，南韓最大的貨櫃船公司韓新遠洋，目前承租高雄港第四貨櫃中心的118和119號碼頭，以及第五貨櫃中心的76至78號碼頭，租期為五年的短約，明年底合約將到期，雙方經過溝通後，韓新遠洋同意續租，雙方將簽署長達20年的新合約。

李賢義說，韓新遠洋承諾，將於十年內投資45億元新台幣，汰換目前港區內的設施，如新採購七座橋式起重機（這部分即多達20餘億元），以及進行貨櫃場整建，對於韓新遠洋而言，大手筆在海外投資是極罕見的動作。而且韓新遠洋表示在台投資後，會拉梗多的貨來台灣，有助於增加高雄港的貨櫃裝卸量。

李賢義指出，配合韓新遠洋在高雄港的投資，港務公司將會浚深碼頭的水深，從目前15.2米浚深至16.5米，完成後可供最大型的2.4萬TEU（20呎貨櫃）貨櫃輪停靠，浚深碼頭工程將分兩年進行，第一階段配合新合約的開始，先於明 (2024) 年底完成。

碼頭 南韓

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