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亞太國際物流50周年發表永續宣言 總裁陳柏廷：今年高雄成立基金會

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
亞太國際物流集團今年50周年。記者邱馨儀／攝影
亞太國際物流集團今年50周年。記者邱馨儀／攝影

亞太國際物流集團今年50周年，今天在高雄盛大舉行50周年感恩活動，亞太國際物流集團總裁陳柏廷、董事長黃福田親自與會，並發布永續宣言。陳柏廷期許「亞太」應該有新解，從物流本業做好外，拓展各個不同領域的服務面向，方方面面做到剛剛好。今年亞太國際物流將在高雄成立基金會，深耕高雄，回饋南部。

亞太今天也宣布「永續經營宣言」，除聚焦「環境保護、社會責任、品質和創新、員工成長、遵守道德」，亞太目前也在全台建置太陽能發電，達823千瓦容量，規劃從太陽能切入儲能領域，亞柏加油站拓點後也將建置太陽能板。

陳柏廷致詞時表示，很高興今天能與上下游協力廠商能一起齊聚見證亞太50年成長和茁壯，「亞太」應該有新解，「亞」的意涵是第二，不一定定義第一就是最好，像是建置高樓每多一層所耗費的資源，都相當的巨大，因此不須追求拚高、拚快、拚勝，是要拚剛剛好；而「太」是大多一點，就是最大最小的集合，兩個字的涵義就是剛剛好。

展望後未來50年，陳柏廷期許，亞太集團在現任董事長領導下，將物流本業做好外，從而發展各個不同領域的服務面向，盡心盡力去做，方方面面做到剛剛好，讓客戶滿意，以誠實勤懇的方向，把所有關係都圓滿，就是他認為的最好。

亞太物流集團董事長黃福田表示，亞太滿50周年是政府各單位的督導、夥伴、客戶和同仁的協力，黃福田用經典名曲《感恩的心》，祝福大家也祝福亞太一起前行。

亞太國際物流總經理姚秀林指出，亞太50年經歷了許多挑戰和機遇，而亞太的成功得益於上游客戶與下游協力夥伴的支持，同時也是每一位員工的努力、忠誠和才智的果實。展望未來50年，亞太國際物流的「永續經營宣言」，是對未來50年內實現永續發展的承諾。

亞太國際物流團前身為亞太儲運股創立1973年9月從事貨櫃儲運、維修相關業務。1980年代貨櫃運輸市場的蓬勃發展，在擴充設備增添機具，1994年擴大營業規模及服務範圍，開啟碼頭裝卸業務。2001年將事業跨足油品市場步入多角化經營型態。2016年10月更成立亞柏國際旅行社，投入綠色休閒產業，提供國內外旅遊、票務、訂房等商旅及休旅服務。

太陽能發電 加油站 碼頭

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