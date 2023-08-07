探訪季節限定台北綠寶石 訪綠竹筍產地老泉里

台北市的綠竹筍產地中，隱身城南的農村秘境「老泉里綠竹筍」，為產季最早且是冠軍筍的常勝軍。台北市政府觀光傳播局今（7）日特別與老泉里合作，試辦綠竹筍體驗活動，邀請政治大學、東山高中等在地學校師生、親子，由當地採筍達人帶領大家體驗一日筍農，一窺綠竹筍的孕育成長及採筍過程，並品嚐特製的鮮筍料理，希望讓更多民眾認識並愛上這塊珍貴的台北綠寶石。

季節限定綠竹筍體驗

文山區老泉里除了是綠竹筍產地，也是台北市一處少為人知的農村秘境，老泉里里長周良富說，老泉里許多里民世代務農，以採筍為業，每年4月至10月是此地綠竹筍的盛產期，因依傳統的種植方式，以黃豆製作肥料，且筍農多利用半夜清晨挖採竹筍，使所產的綠竹筍肉質鮮嫩脆甜，是冠軍筍比賽的常勝軍，也是老饕的最愛，每年都吸引不少饕客們上山搶先品嚐竹筍餐和料理。

探訪綠竹筍產地

觀傳局表示，為讓民眾一窺綠竹筍的孕育、成長及採筍的過程，本次邀請老泉里周邊的學校及鄰里，包括政大、東山高中的師生及家長，30多人一同體驗一日筍農，拿著鋤頭在竹林中尋寶，並在採筍達人的指導下，找尋泥土裂痕，鬆開土壤後可見肥嫩如牛角般的綠竹筍現蹤，引來一陣陣驚呼聲。

觀傳局進一步說，此次活動合作的「慈音山莊」素食景觀餐廳，也特別製作鮮筍創意料理，讓民眾體驗從產地到餐桌的限定美味；慈音山莊坐擁廣闊庭園，搭配能眺望市區美景的用餐區，讓參與的大小朋友視覺味覺雙重享受。

台北秘境老泉里－文化、生態、美食

觀傳局指出，相較於貓空其他地區，老泉里較不為人所悉、卻也極具特色，無論是櫻花綻放的春季、油桐花燦爛的夏天、金針花點綴的秋天，還是螢火蟲閃爍的夜晚，每個時節都有令人難忘的美景。

觀傳局表示，除了這次體驗的慈音山莊，老泉里還有栽種近千棵櫻花的賞櫻秘境「騰龍御櫻」，以及隱身民宅、只有內行饕客才知道的野山土雞園，喜愛大自然以及美食的民眾絕對不能錯過。