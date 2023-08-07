日本公司治理改革有成、帶動企業獲利 日股長線具吸引力

2023年日本股市屢創新高，為什麼這次漲勢與過去不一樣？除了貨幣政策仍相對寬鬆及日圓貶值有助企業持續成長外，公司治理改革的持續進展，也是今年日股上漲的原因之一。景順日本股票團隊總監佐藤靖子表示，從2014年開始的公司治理改革並非僅是提升日本企業發放股息與買回庫藏股，更重要的是提升日本企業的獲利能力。

日本的企業治理一直令人關注，安倍經濟學下最成功的改革便是公司治理改革且仍在繼續進展當中，而在「安倍經濟學」之後，是否有其他政策支持來振興日本經濟和產業？佐藤靖子指出，事實上，今年日本股價上漲的原因之一是東京證券交易所（TSE）改革又做了進一步深化。

東京證券交易所繼去年1月推出市場改革後，今年再下一城制定行動計劃，要求東京證券交易所主要市場及標準市場的上市公司於3月披露資本效率提升評估、計劃及措施，並向投資人公開資訊。佐藤靖子表示，雖然東京證券交易所的要求並沒有實施罰則，但這樣正式要求等同給企業管理層帶來壓力，推升企業更積極改善治理。

事實上，自2014年開始公司治理改革以來，日本企業的股東權益回報持續改善，佐藤靖子表示，雖然目前市場投資人和媒體傾向於關注現金充裕或市值相對被低估的股票，但東京證券交易所的目標並不是簡單地只要增加股利或買回庫藏股等這類臨時性措施，而是希望提高所有上市企業的獲利能力至超過資本成本，並持續實現企業價值成長，最終實現持續推升中長線日股表現。

佐藤靖子認為，從宏觀角度來看，全球投資者坐擁大量現金，正在伺機布局具有吸引力的價值機會，安倍經濟學所遺留下來的經濟政策遺產是最重要的部分，投資人可以看到日本公司治理改革的進展，從東京證券交易所想提升日本企業競爭力的角度來看，可望吸引長線資本進入，進而提高股價表現。