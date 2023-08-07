碳權交易所設在高雄沒選台北 高雄市長陳其邁：符合公正轉型

碳權交易所今日掛牌成立，總公司設在高雄，而非選在台北，高雄市長陳其邁今日在出席碳交所成立揭牌儀式致辭時以「公正轉型」形容政府的決定。他指出，高雄共產生5700萬噸碳排量，占全台灣排碳量20%，台北則僅1000萬噸左右，另外，碳排的工業能源部門占83%，台北住商部門占76%，有90家列管高碳排廠商全在高雄，總公司設在高雄這是非常貼近市場的決定。

陳其邁分析，歐盟即將課碳關稅，對企業都是嚴峻挑戰，現在更重要的是從法規轉成以市場來驅動轉型，來因應CBAM（歐盟碳邊境調整機制）的挑戰，若未將減碳技術落實在生產上，鋼鐵、石化、肥料等，輸出歐盟都會面臨稅收，他更直言，若成本降低但稅收增加：「等於白忙一場！」

他進而指出，因此，高雄推動「雙軸轉型」，把減碳納入生產製程，這是產業生存之道，沒有退路，要往前走。他也感謝中鋼、中油、日月光、台塑都體認到這個迫切性，並成立「淨零策略大聯盟」 ，企業拉著地方政府在跑，包括議會也通過「淨零條例」。

他強調，碳交所在高雄設置，更貼近市場，由市場更促進產業的淨零轉型。但他坦言，已看到地方人才不足，是推動淨零轉型最大困境，從工業，能源到生活，氣候變遷的影響都非常密切，高雄市政府也要成立淨零學院，和中央合作，分成碳盤查、碳交易、及減碳技術等三大面向，並且希望建立最完整的生態系，讓具有減碳技術等相關的專業公司也都來此形成聚落，加速推動高雄產業的淨零轉型。