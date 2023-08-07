叡揚加碼投資高雄 擬斥資上億元蓋研發中心

台灣資訊軟體業領導廠商叡揚資訊（6752）今（7）日宣布，決定購入位於高雄市中山二路約600坪的辦公室，以設立高雄研發中心，公司盼透過加碼投資高雄，吸納更多中南部軟體人才，與高雄市政府一起推動亞灣2.0智慧科技創新園區。叡揚董座張培鏞透露，這次投資金額約1億元，現有員工60多位，預計三年後超過上百名。

高雄市副市長羅達生致詞時指出，叡揚資訊落腳在高雄超過10年，如今再加碼投資高雄，他開玩笑地說，跟著叡揚布局高雄是一項好的投資。羅達生認為，人才是軟體業重要資產，高雄擁有15所大專院校，理工生達7,000多位，對資訊服務業是值得投資的地方，他也期許叡揚能持續與學校合作，強化人才能力提升。

張培鏞指出，叡揚在高雄租用辦公室已有10多個年頭，叡揚高雄研發中心這個新厝，期望能給同仁一個舒適工作環境，有家的歸屬感、有溫度的辦公室、有開放彈性的工作環境，也符合未來混合辦公的趨勢。公司也看好高雄未來在碳盤查、數位轉型以及AI產業的發展，對於市府的措施以及產業聚落的成形表示樂觀，讓公司服務能量持續深耕大高雄聚落。

張培鏞表示，高雄研發中心成立使我們更接近客戶，能夠更迅速地響應客戶的需求，提供更高效的解決方案，強化客戶合作關係。此外，高雄在軟體產業的推動願景上，羅達生也強調，行政院「亞灣2.0智慧科技創新園區」計畫已在6月3日正式啟動，中央與市府將以「擴大用地、擴大群聚、擴大創新、擴大輸出」等四個擴大方向，將 5G AIoT 的應用擴展至半導體、石化永續、智慧港灣、智慧影視產業等高雄特色產業。

叡揚於AI相關領域研究已多年，叡揚在AI領域的投入，正是高雄進行城市轉型，打造智慧城市不可或缺的夥伴，期待日後能持續攜手叡揚，將高雄打造成為科技智慧的永續城市。

另外，高雄市政府經發局長廖泰翔表示，市府成立的「投資高雄事務所」提供投資企業客製化單一窗口服務，以專人專案的方式，提供全方位的服務，全程陪伴並協助廠商解決投資高雄所遭遇的疑難雜症，讓市府來當企業最堅強的後盾。

叡揚累積36年的軟體研發基礎，產品線完整。張培鏞說，尤其面臨淨零碳排，雲端產品可以以較低費用，有效幫中小型企業解決數位化問題；叡揚於碳盤查服務採打合作模式，樂見與顧問業、相關事務所合作，協助中小企業能快速應對碳盤查相對應要求，並透過系統減輕人力負擔。