父親節誰最苦？台北男扛1700萬房貸 比高雄多2.3倍

明天是父親節，不少男性自嘲是「付清節」，點出一家之主的財務壓力，其中又以房貸負擔壓力最大。

台灣房屋統計聯徵中心2023年第1季的都會區男性房貸負擔狀況，台北男性房貸壓力最重，授信額度達1,691萬，最低的是高雄748.2萬，等於台北男性背負房貸的辛苦度，是高雄男性的2.3倍。

房貸壓力居次的是新竹縣市1099.8萬，略高於新北的1093.6萬。

觀察六都與新竹縣市的核貸成數，以高雄73.7%最高，桃園也有73.1%；貸款利率則是台中最高，達2.09%，新竹與台北並列最低，平均皆為2.05%。

2023年第1季六都和新竹縣市男性購屋貸款狀況。資料來源／台灣房屋

台灣房屋趨勢中心資深經理陳定中指出，貸款成數攸關房屋新舊或地段價值，利率則反映出貸款人的工作和財力狀況，若買第二屋以上，貸款利率也會隨之增加。

高雄、桃園近年的重劃區物件多，建商統一合作的銀行貸款成數有機會較高；台中則因商業經濟發達，氣候、位置又居中，房價和居住空間也相對合理，符合家庭型人口安居樂業，且中部地區的長輩，為二代購屋的風氣仍盛，不少有餘力的爸爸會購入第二屋照護子女，加上中部地區不乏隱性收入的傳產工作者，不利財力評估，在申貸時相對吃虧，平均貸款利率也因而略高。