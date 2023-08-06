桃園機場公司攜手桃園大眾捷運公司 簽署合作備忘錄

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
桃園機場公司攜手桃園大眾捷運公司簽署合作備忘錄，透過資訊交換、營運支援和行銷推廣等多面向合作，提供旅客更安全、便利、快速、舒適的服務，共創三贏。（左起桃捷公司總經理莊英震、桃捷董事長沈志藏、機場公司董事長楊偉甫、機場公司總經理范孝倫）桃園機場公司提供
桃園機場公司攜手桃園大眾捷運公司簽署合作備忘錄，透過資訊交換、營運支援和行銷推廣等多面向合作，提供旅客更安全、便利、快速、舒適的服務，共創三贏。（左起桃捷公司總經理莊英震、桃捷董事長沈志藏、機場公司董事長楊偉甫、機場公司總經理范孝倫）桃園機場公司提供

桃園機場公司上半年旅運量突破1,500萬人次，且持續成長，為擴充服務量能，機場公司4日攜手桃園大眾捷運股份有限公司共同簽署合作備忘錄，擴大、深化彼此合作關係，透過資訊交換、營運支援和行銷推廣等多面向合作，提供旅客更安全、便利、快速、舒適的服務，共創三贏。

機場公司董事長楊偉甫表示，桃園國際機場是國家的門戶，上半年旅運量已突破1,500萬人次，樂觀上看3,000萬人次，凸顯桃園國際機場的增長動力。機場捷運是國家門戶的延伸，旅客搭乘機場捷運的比例近3成，是桃園機場重要的聯外交通工具之一，透過捷運連接，讓旅客直達美好的臺灣寶島。

在眾人的見證下，機場公司董事長楊偉甫與桃園大眾捷運公司董事長沈志藏一同簽署合作備忘錄，象徵桃園機場聯外交通新的里程碑，擴大、深化彼此合作關係，提供旅客更安全、便利、快速、舒適的服務。

此次合作內容包括資訊交換、營運支援和行銷推廣等，像是連續假期，透過資訊交換，在離尖峰時間協調加開列車或延長營運時間；建立雙方緊急應變機制，參與相關支援演練；合作行銷讓宣傳效果加乘等。有效運用雙方資源，提升桃園機場公司及桃園大眾捷運公司的運輸效率與服務品質，進一步提高運輸量，滿足更多旅客的需要，共創三贏。

桃園機場 機場捷運 楊偉甫

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