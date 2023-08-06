Q1住宅買賣屋齡逾27年 創新高

房價高、新屋貴，導致民眾買房愈買愈老。根據內政部不動產資訊平台資料顯示，今年第一季全國住宅平均買賣屋齡寫下史上最老紀錄為二七點七九年，較去年同期增加一點七五年，六都僅桃園二十二點六年尚未追平高標，其餘五都皆寫新高。

住商不動產企研室資深經理徐佳馨分析，北市老宅交易數量多，主因來自房價高，新屋更貴，因此一般自住需求的民眾，可能會將目光轉向屋齡較高的物件；加上台北市本因老屋價值高，也沒有太多重劃區，因此讓老屋交易占比過半。新案供給長年稀缺，低屋齡物件的交易占比走低，讓平均交易屋齡率季季寫新高。

內政部表示，今年第一季六都平均交易屋齡，台北市為六都中新案供給缺乏、房屋老化最嚴重，買賣屋齡三十三點六年，而屋齡最年輕的是桃園市二十二點六年，其餘新北市二十九年，台中市三十一點一年，台南市二十六年，高雄市二十七點三年。

全國第一季住宅買賣總數為二八○一一件，其中有一一四九○件為三十年以上老屋，超過四成。

今年第一季北市逾三十年老屋，交易占比超過六成，其次為台中市百分之四十六點三、台南市百分之四十一點一五、新北市百分之四十一點一四、高雄市百分之三十二點四、桃園市百分之二十八點八。

從財政部持有房地五年內交易月平均件數來看，房地合一二點○上路以來，持有房地五年內交易月平均件數減少百分之十一點一六，應納稅額有下滑趨勢，達到適度抑制短期炒作。