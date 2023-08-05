健康飲食商機大 營養師現金1.25億買仁武店面

實價揭露，高雄仁武區京吉六路一間5層樓透天店面，今年3月以1.25億交易，為今年仁武最貴店面。資料顯示，買家為「我的輕食有限公司」，負責人為知名營養師江欣樺，交易沒有任何貸款紀錄，推測以現金購入。

全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，當地屬仁武澄德重劃區，區域透天總價多在一、兩千萬元，一些屋齡較輕的透天，可作店面使用，近年可交易行情可到5000萬元，不過區域破億元透天相當罕見，多為大坪數的廠辦、工廠等。

陳炳辰指出，該億元透店，社區名為「總裁大院」，屋齡約4年，主要訴求高檔住宅、透店。由於區段可搭上高鐵站、巨蛋商圈，以及在地產業園區概念，換算地坪成交單價多在110萬元左右。

此次交易地坪每坪達122.5萬元，高於其他交易。不過，該店為三角窗，具店面、廣告效益，且坪數大，符合市場行情，由於近年健康飲食風氣盛行，相關產業蓬勃發展，推測應是買來自用。

陳炳辰說，日前也有知名機能飲品公司傳出砸下億元購置豪宅，健康飲食商機可見一斑，業者獲利之餘，布局不動產，自用、投資兩相宜，而在房市冷氣團籠罩現況下依舊高價出手，也顯示不少高資產族對房市短空長多看法。

他表示，仁武雖屬高雄蛋白區，但由於交通便利、市府推動仁武航太產業園區，帶動產業升級，加上房價相對便宜，近年人口不斷移入，商圈快速成形，除了首購族，也吸引置產族，房市熱度快速上升。