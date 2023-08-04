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佳世達旗下明基醫合併凱圖 組醫療器材艦隊出航亞洲盃

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

佳世達（2352）集團旗下明基醫（4116）4日董事會通過，為強化醫療事業競爭力，擴展透析、醫美等領域產品線之布局，將以4億元取得凱圖國際40%股權，預計9月完成。明基醫將成為明基佳世達集團的醫材事業旗艦，擴大產品組合與海外通路，為下階段成長布局，加速拓展亞洲醫材市場商機。

明基醫副董事長楊宏培表示，明基醫橫跨醫療服務、醫療設備、醫用耗材三大領域，提供醫療院所及終端消費者高品質的產品與服務。明基醫將做為集團的醫材事業旗艦，透過整合凱圖可強化競爭力，加速集團醫材相關企業的成長動能，並彰顯集團醫療事業的價值。

明基醫總經理管新寶指出，藉由合併凱圖國際，可進一步拓展血液透析、血漿治療相關之耗材與通路機會，不僅增加明基醫的產品線，亦能進一步延伸通路，在東協與中國大陸等亞洲市場進行更緊密的合縱連橫，擴大服務能量以滿足海內外客戶之需求。

凱圖是國內前五大的血液透析和醫學美容設備通路商，2018年加入明基佳世達集團大艦隊，除穩固擴張台灣市場，陸續設立上海、泰國分公司，2020年投資印尼當地最大捐血耗材通路商Frismed，亞洲布局腳步積極。凱圖2022年合併營收14.3億元、每股稅後純益5.6元。

明基醫是中國大陸前三名、印度進口品牌第一名的手術室設備供應商，是明基佳世達集團第一家醫材企業，自2010年加入的13年以來已陸續收購七家企業，跨足醫院耗材、醫療影像設備、聽力事業等，2022年投資康科特跨入醫管服務領域後，營收獲利皆大幅躍進，2023年亦入選《天下雜誌》「快速成長一百強」企業。明基醫上半年合併營收14.21億元、每股稅後純益0.91元。

明基醫 醫材

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