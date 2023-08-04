2023年國慶焰火 敲定台中市中央公園施放

國慶籌備委員會秘書長花敬群今（4）日表示，今年國慶焰火原擇定在台中市「梧棲漁港」施放，因地方團體多有反映安全上疑慮，考量當地民意，國慶焰火將移至台中中央公園施放。

花敬群表示，國慶焰火是國家重要的慶典，歷年來在確定施放縣（市）後，慶籌會依「施放場地」、「觀賞腹地」、「彈種選擇」、「消防安全」及相關法規等綜合評估，擇定最佳施放地點。

今年國慶焰火原擇定在台中市「梧棲漁港」施放，為顧及當地民意，慶籌會另覓適當施放地點，改擇於施放場地、氣候因素、管制範圍及安全等條件都符合的「中央公園」，且附近可利用空地充足，佈彈管制範圍距離也相當安全，方便民眾前往觀賞。

花敬群強調，台中市政府也曾在今年初於「中央公園」舉辦跨年焰火活動豐富經驗，地點的選擇也需同時顧及當地民意，為讓國慶焰火施放活動都能滿足各界期待，目前與市府團隊如火如荼共同討論規劃活動中，請大家拭目以待。