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租金衝！西門町楊桃冰店面25萬出租 單價創3年新高

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
西門町商圈。記者游智文／攝影
西門町商圈。記者游智文／攝影

根據實價資料顯示，去年西門町店面實價租金單坪萬元揭露掛蛋，今上半年已6筆實價租賃超過萬元，其中知名的捷運站出口原楊桃冰店，以每月25萬元租給伴手禮店，每坪單價1萬3983元，寫下西門町2019年6月後的新高單價，漢中街也有店面月租80萬元交易，是由潮牌服飾店承租。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，西門町隨疫情逐漸過去，逛街人潮也明顯回流，尤其日韓與東南亞觀光客增加，也帶動西門町街邊店的消費商機回升，業者今年找店動作積極，商圈內的指標店面都陸續順利出租，商圈空置率改善也有助於租金回穩。

根據最新實價資料顯示，原成都路3號楊桃冰的舊址，最新揭露3月以月租25萬元交易，該店面去年下半年才由資產管理公司以8502萬元取得，換算租金投報率約3.5%，租金投報狀況相當理想，目前則由伴手禮店業者承租，應還是看後疫後觀光商機大幅回流。

至於今年一月漢中街55號，也有高價交易紀錄，今年1月月租80萬元，之前曾由韓系化妝品牌承租，此次則由潮牌服飾業者承租，每坪租金約1萬1891元，統計今年以來西門町已經有6筆實價在單價每坪1萬元以上，而去年西門町實價單坪萬元交易掛蛋，反映出疫情後的觀光商機大舉回流。

曾敬德表示，疫情後觀光商圈復甦可期，西門町內的商圈店家也經過洗牌，夾娃娃機店出現關店潮後，自拍店增加，另外，受疫情衝擊的伴手禮店，也在日韓與東南亞觀光客回流下，開店也明顯增加，若未來陸客有回流的機會，則西門町有可能會迎來更強勁的復甦。

資料來源／實價資料
資料來源／實價資料
西門町成都楊桃冰。記者游智文／攝影
西門町成都楊桃冰。記者游智文／攝影

觀光 租金 疫情

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