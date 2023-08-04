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中油舉辦廉政治理研討會 宣誓「智慧綠能 透明廉能」

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導
台灣中油公司今（4）日舉辦112年「圖利與便民區辨諮詢」廉政治理研討會。中油提供／照
台灣中油公司今（4）日舉辦112年「圖利與便民區辨諮詢」廉政治理研討會。中油提供／照

台灣中油公司今（4）日舉辦112年「圖利與便民區辨諮詢」廉政治理研討會-智慧綠能 透明廉能活動，由總經理方振仁主持，邀請法務部廉政署署長莊榮松、臺灣臺北地方檢察署檢察長鄭銘謙、法務部保護司代理司長林嚞慧等人，以及產官學及相關企業代表近百人與會，共同就企業透明誠信、永續經營、公司治理、企業社會責任及公私協力等議題進行交流；與會貴賓並一起將加油槍插入充電樁點燈中油火炬，宣誓活動宗旨「智慧綠能 透明廉能」。

總經理方振仁致詞時指出，「智慧綠能 透明廉能」是為了探討能源轉型與廉安議題的重要性，台灣中油以台灣永續的新動能自許，推動「優油、減碳、潔能」三大轉型策略，將持續精進並強化落實「工安、環安、資安、廉安」及員工「心安」等工作，上下齊心完成公司轉型，邁向永續經營。

法務部廉政署署長莊榮松表示，今年國際透明組織公布最新一次「清廉印象指數」，台灣在180個受評國家中排名第25名，顯示我國反貪腐作為深受國際肯定，廉政署自111年起推動「企業服務廉政平臺」，希望公私協力推動企業誠信治理，促進國家與企業的永續發展。

臺灣臺北地方檢察署檢察長鄭銘謙則表示，身為犯罪偵查機關，會持續蒐報妨礙綠能產業發展之不法情事，如有具體事證，立即偵辦，貫徹國家綠色能源目標、促進透明廉潔。

今日研討會同時邀請臺灣桃園地方檢察署檢察官雷金書分享「便民與圖利區辨」，並邀請裕電俥電公司系統開發部部長解睿凱、工業技術研究院經理徐陳弘分享「智慧綠能經驗」及「中油公司5GAIoT物聯智慧管理運用」。

企業永續論壇由台灣中油油品行銷事業部執行長邱垂興主持，邀請經濟部政風處處長吳滄俯、台灣透明組織副執行長廖興中、工業技術研究院經理徐陳弘、裕電俥電公司系統開發部部長解睿凱、公共工程委員會副處長胡培中等人，就綠能轉型、智慧物聯與廉安風險等議題進行意見交流分享，展現公司推動能源轉型、企業誠信與永續發展的決心。

中油公司 綠能

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