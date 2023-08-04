觀光復甦店家出手了！西門町楊桃冰店面月租25萬創三年新高

據實價資料顯示，去年西門町店面實價租金單坪萬元揭露掛蛋，不過今上半年已6筆實價租賃超過萬元，其中知名的捷運站出口原楊桃冰店，以每月25萬元租給伴手禮店，每坪單價1萬3983元，寫下西門町2019年6月後的新高單價，漢中街也有店面月租80萬元交易，是由潮牌服飾店承租。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，西門町隨疫情逐漸過去，逛街人潮也明顯回流，尤其日韓與東南亞觀光客增加，也帶動西門町街邊店的消費商機回升，業者今年找店動作積極，商圈內的指標店面都陸續順利出租，商圈空置率改善也有助於租金回穩。

根據最新實價資料顯示，原成都路3號楊桃冰的舊址，最新揭露3月以月租25萬元交易，該店面去年下半年才由資產管理公司以8502萬元取得，換算租金投報率約3.5%，租金投報狀況相當理想，目前則由伴手禮店業者承租，應還是看後疫後觀光商機大幅回流。