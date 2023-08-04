碳權交易所總公司7日高雄開幕 帶動相關產業進駐

高市府今天舉辦「2023高雄永續城市高峰論壇」，市長陳其邁表示，碳定價時代來臨，感謝中央支持「台灣碳權交易所總公司」設於高雄，未來將帶動盤查、減碳技術等產業進駐，掌握先機。

高市府6月推出「高雄市淨零城市發展自治條例」經市議會三讀通過，「台灣碳權交易所總公司」也將於8月7日在高雄開幕揭牌。高市府今天舉辦「2023高雄永續城市高峰論壇」，就城市淨零治理、產業智慧減碳等議題討論。

陳其邁市長出席表示，隨著歐盟碳邊境調整機制（CBAM）今年10月實施，國內碳費也預計明年開徵，產業淨零轉型成為最重要、最刻不容緩的議題。高雄為工業城市，工業生產總額占全市55%，排碳量占全國20%，需要以積極態度面對。

陳其邁說，碳定價時代來臨，感謝中央支持「台灣碳權交易所總公司」設於高雄，將帶動盤查、減碳技術、驗證公司、碳管理系統服務商等產業進駐，並結合「高雄淨零學院」產學合作，迎接淨零時代挑戰，解決問題、掌握先機。

國發會副主委高仙桂出席致詞表示，淨零轉型包含企業協力、科技賦能、碳金融驅動3大重點，對於高雄推動產業淨零大聯盟以大帶小，企業減碳技術驗證，再加上碳權交易所設立，表達高度肯定。

高雄市環保局長張瑞琿表示，此次論壇從碳盤查的方式、產業智慧減碳技術，民眾綠生活導入，到最後碳權交易的制度，完全覆蓋了達成淨零所需的各個面向，期望藉由此次論壇討論，加速城市、產業邁向淨零目標。