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活化公有土地 新北4處軍事用地專案通檢即日起公展

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
板橋浮洲新橋營區鄰近合宜住宅，現況為國軍福利站板橋分站，未來將由新聞局結合台灣藝術大學相關資源及人才，規劃文創影視基地及相關公共設施。圖／新北市城鄉局提供
板橋浮洲新橋營區鄰近合宜住宅，現況為國軍福利站板橋分站，未來將由新聞局結合台灣藝術大學相關資源及人才，規劃文創影視基地及相關公共設施。圖／新北市城鄉局提供

為配合地方發展並活化公有土地，新北市政府與國防部軍備局合作，盤點轄內軍事用地，選定板橋營區、板橋浮洲新橋營區、中和天山東營區及汐止保長坑營區等4處2.52公頃低度利用土地，辦理都市計畫變更，即日起公開展覽30天。議員認為，汐止長期缺少親子空間，增設公園是地方期待，但不缺工業區。

汐止保長坑營區位於保長國小西側，現況為消防局訓練中心，為回應地區長期缺乏公共開放空間需求，本次劃設面積約0.16公頃公園用地，以提高休憩活動環境品質。另配合大汐止經貿園區計畫等產業發展政策，劃設1.5公頃乙種工業區，未來將由中央地方合作招商開發。

板橋營區位處新板特區精華地帶，面積約0.07公頃，現況為簡易綠美化空間，未來將由市府消防局新板分隊進駐，藉完善備勤訓練空間，提高市中心防救災能量，以因應極端氣候；另板橋浮洲新橋營區鄰近合宜住宅，面積約0.29公頃，現況為國軍福利站板橋分站，未來將由新聞局結合台灣藝術大學相關資源及人才，規劃文創影視基地及相關公共設施。

中和天山東營區面積約0.5公頃，鄰近捷運秀朗橋站，將由國防部軍備局分回住宅區活化利用，相關收益將納入「國軍營舍及設施改建基金」保管及運用，以因應國家各項重大政經建設，充實國防戰備任務需要。

新北市議員張錦豪認為，汐止保長坑營區靠近基隆，因產業需求而貨櫃業及倉儲業者林立，長期以來缺乏綠地及友善親子空間，如能增設公園綠地才是地方期待，但大同路三段實在不缺工業區。市議員劉美芳表示，樂觀其成，除了台藝大外，應該跟大觀國中一條線，國小國中就開始做相關教育，人才培育上也會更完整。

汐止保長坑營區位於保長國小西側，現況為消防局訓練中心。圖／新北市城鄉局提供
汐止保長坑營區位於保長國小西側，現況為消防局訓練中心。圖／新北市城鄉局提供
板橋營區位處新板特區精華地帶，現況為簡易綠美化空間，未來將由市府消防局新板分隊進駐。圖／新北市城鄉局提供
板橋營區位處新板特區精華地帶，現況為簡易綠美化空間，未來將由市府消防局新板分隊進駐。圖／新北市城鄉局提供

國防部 親子 國軍

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