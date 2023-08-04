串愛到偏鄉 冠德公益募書起跑 書展、講座同步啟動

去年為期一個月的公益募書達到近5,000本的熱烈迴響，今年「冠德玉山教育基金會」再次邀集冠德集團旗下冠德建設、根基營造、Global Mall 環球購物中心全台8家分店，共同推動2023冠德Book Date計畫，以公益募書為核心，延伸旅行書展、閱讀沙龍、旅讀分享等活動。

除了集團企業、雙北、桃園等11處冠德社區熱情參與外，文青、網美必訪的台北明星咖啡館、台中宅樂咖啡、高雄書店喫茶一二三亭，以及網路書店城邦讀書花園也紛紛響應，希望與民眾一起在閱讀中旅行、在旅行中閱讀。

有別於直接捐贈書籍到受贈單位，冠德玉山教育基金會依循聯合國17項永續發展目標 SDGs 的精神，每年設計不同的系列活動，邀請民眾捐出身邊閒置好書，募得書冊由書寶二手書店轉成購書點數，無償提供給偏鄉學校，讓各校可依實際需求添購書籍。

冠德建設示，2022年募得近5,000本善意，為書寶二手書店單一專案之冠。延續這股氣勢，今年不僅 Global Mall 環球購物中心8家分店持續加入，集團企業、位居雙北、桃園、台中的微山丘、景上靜、美麗桂林、泰極、天晴、天映、美境、新世界、鼎苑、青璞匯、文心綻等11處冠德社區熱情參與之外，基金會也特別邀請台北明星咖啡館、台中宅樂咖啡、高雄書店喫茶一二三亭等知名人文咖啡館共同響應。