低價區賺很大？ 上半年嘉義房地合一稅收大增六成、屏東增近三成

今年上半年買賣移轉內政部創5年來新低，房市交易緊縮影響稅收，尤其以轉售增值部分課稅的房地合一稅今年上半年個人的部分年減10.4%，但嘉義市、屏東縣、新北市等3個縣市上半年稅收不減反增，其中嘉義市及屏東縣稅收分別年增60.0%、28.7%，房價年成長10.4%、13.8%最為傲人。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡分析，雖然市場交易量走低，買方以自用為主，但房價並未鬆動，買方基於總價考量轉往相對低價區，故嘉義市及屏東縣受惠主力都會區價格排擠效果，且價格基期低，轉售有較大的增值空間。

今年上半年個人房地合一稅破億，且跟去年同期相比成長的有嘉義市1.93億元、年增60.9%，屏東縣3.09億元、年增28.7%，新北市25.57億元、年增0.3%。

郎美囡表示，嘉義市及屏東縣主要是價格相對低有補漲之勢，新北市重劃區多，新房或是中古選擇性大，且通勤方便，低價優勢產生磁吸效應。

在房價方面，新北市今年上半年平均房價38.7萬元跟去年相當，年增幅僅0.3%，嘉義市平均房價突破2字頭，今年平均每坪20.0萬元，年增10.4%，屏東縣房價成長最為顯著，今年平均16.6萬元，年成長高達13.8%。