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到處都要掃「QRcode」…吃頓飯個資免費送人！她提三建議：別隔絕了人情溫暖

聯合新聞網／ 張念慈
示意照片。圖：ingimage
示意照片。圖：ingimage

請掃一下QRcode喔！

有沒有人跟我一樣，其實很討厭聽到「請掃一下QRcode喔！」

上個禮拜，到早餐店用餐，想要個菜單，老闆說「請掃一下QRcode喔！」

好不容易艱困的用手機看完菜單，終於要點餐，老闆又說了「請掃一下QRcode喔！」

店家從頭到尾和顧客唯一的接觸，就是櫃台收錢、送餐。

為了掃QRcode，我被迫加入店家Line好友，接下來要忍受大量的廣播推播。

這幾天，和好朋友約網美咖啡店聚餐。

這次有了菜單，想跟服務生點餐，服務生只是指指著桌上立牌「請掃一下QRcode喔！」

「我可以直接跟你點餐嗎？」朋友問。

「請掃一下QRcode喔！」服務生依然制式回答，完全沒有其他話語，就離開了。

一群人手忙腳亂地再重新點開電子菜單，選好菜單後等待上菜，卻枯等半小時沒有任何餐點上桌。

「請問我們的餐點還沒有好嗎？」我忍不住走到櫃檯詢問。

服務生點開後台系統，依然面無表情「系統沒有收到訂餐喔！應該是你操作有問題，請你再掃一下QRcode喔！」

朋友忍不住發火，「所以我剛剛說，請你幫我點餐，但是你一直跟我說掃QRcode啊！我掃了，但是系統沒有收到啊！」

有一些店，在要你掃QRcode後，為了完成消費，消費者必須填寫一大堆個資

過去，為了請消費者幫忙按讚、打卡、填問卷留個資，店家還必須送上一些小禮物做交換。

現在只要「請掃一下QRcode喔」，我們的個資就免費送人，被予取予求的使用；但真的有必要，為了買一件衣服、吃一頓飯，白白送上個人資訊嗎？

我常常想，還算年輕的我們都如此，如果是我的爸媽或其他長輩，到必須掃QRcode的店裡用餐消費，他們該有多惶恐畏懼

我知道，QRcode是為了管理方便，雲端處理訂單、消費者資訊，但這樣的前提是假設「每個人都是三C產品達人」

如果有人不會掃QRcode，還會遭來鄙夷的眼光。這是應該的嗎？

我認為，掃QRcode沒有不好，但店家和服務生都應該多一些同理心，建議透過三個提醒，降低掃QRcode的挫折門檻：

1.主動告知為什麼需要掃QRcode、怎麼掃

店家應該清楚告知掃QRcode的目的、掃完後顧客必須填寫哪些資訊，也務必詢問：「請問掃QR code的方法都清楚嗎？如果操作有問題，歡迎隨時問我喔！」讓消費者更放心。

2.確認掃QRcode過程順利，不綁架個資

顧客點餐如果遲遲沒有收到訂單，應該主動確認

「後臺好像還沒有收到點餐，看餐單是不是有遇到困難？需要我幫您確認嗎？我擔心操作沒有完成，會讓您的餐點必須久等。」

更重要的是，點餐就點餐，請不要以點餐方便名義，要求填寫一堆資訊，包裹著想要消費者個資的事實

3.智慧系統和人工服務必行

很多消費者擔心被看不起而不敢開口詢問，或根本操作錯誤完全不清楚，體貼的服務生應該隨時留意現場情況，「如果操作有問到困難，我可以幫您點餐喔！」

智慧系統可以節省大量人力和出錯，但面對面的人際接觸，才是最溫暖的服務。

「請掃一下QRcode喔！」趨勢不可逆，但我衷心期盼，有更多店家可以不要只是冷冰冰的掃QRcode，把人情溫暖隔絕在QRcode外。

別忘記，會讓消費者持續上門的，不是掃QRcode很方便，而是人的溫度。

◎本文授權已獲 失敗要趁早-張念慈 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

QRcode 個資 手機 消費

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