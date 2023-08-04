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北北桃1000萬買室內30坪？ 今年逾千筆、最多在這區

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。圖／台灣房屋提供
房市示意圖。圖／台灣房屋提供

新青年安心成家房貸8月上路，貸款額度最高1千萬元，台灣房屋根據實價登錄資料，統計今年北台灣三都總價千萬元內、主建物30坪以上，最適合家庭居住的交易，共約1,102筆，桃園市892筆最多，新北市191筆居次，北市僅19筆。

其中，前三名熱區，分別是第一名的中壢區137筆，以及桃園區的135筆，第三名則是楊梅區的127筆。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐指出，千萬左右預算要卡位雙北，通常都是買小、買老或買遠，物件的機能、坪數不一定能符合家庭型購屋族的需求。

不過，同樣預算在桃園可買到中壢區、桃園區，都屬開發成熟的蛋黃區，前者有海華特區、後者有藝文特區，一般以為區域房價相對較高，如桃園區新建案平均單價來到35萬元上下，屋齡五年以上中古屋也有24萬元左右水準，但當地有不少屋齡20至30年左右的中古屋，公設比低，購屋族有機會以較低預算買到物美價廉的大三房產品。

台灣房屋春日直營店店長蔡正坤指出，以桃園區來說，千萬總價的大三房產品，首選為大有特區，主要因為該區三房住宅量體大、選擇多；其次生活機能完備，有黃昏市場、全聯，並有快樂國小、大有國中等共四所國小、

第三則是總價壓力輕，大有區與小檜溪重劃區、藝文特區為鄰，同樣坪數產品較上述兩區便宜兩百至三百萬元，相當適合預算不多的年輕族群。

蔡正坤表示，桃園區龍安特區生活機能也不錯，房屋單價也較其他區塊便宜，加上區內多有屋齡落在20至25年間的中古屋，頗符合小資家庭使用。

此外，國際路、中平路周邊，因有省道建設開發較早，周遭社區多以舊大樓為主，小環境內有中山國小、黃昏市場等機能，也是不錯高CP值購屋區域。

張旭嵐表示，新青年安心成家房貸在貸款年限、寬限期及利率上都相當優惠，相信可幫助到年輕人減輕購屋負擔，不過須注意的是，一、該方案雖然沒有年齡限制，但必須是借款人本人，及配偶、未成年子女名下都沒有房產才能夠申辦。二、優惠利率期更只有三年，若三年後補貼取消，央行仍持續升息的話，購屋族得評估自身財力是否可負荷。三、轉增貸不適用，已經購屋的房貸族只能大嘆可惜。

桃園市各區千萬大三房交易量統計。資料來源／台灣房屋
桃園市各區千萬大三房交易量統計。資料來源／台灣房屋

房貸 藝文特區 重劃區

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