建商大喜 自住買盤沒有跑 七月北台灣預售推案破900億

代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」，2023年7月分數46.6分，分數較6月43.4分增加3.2分，對應燈號依然為綠燈。風向球六大構成項目呈現「三升、一平、二降」，其中預售屋推案量、來客組數、成交組數分數上升，待售建案個數分數持平，新成屋戶數、議價率分數下滑。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，北台灣新建案市場表現力抗平均地權新制，仰賴新北、桃園指標案強力輸出，以產業發展題材、低總價門檻等條件，拼出穩定成交量。眼看市場買方仍在，潛銷許久的建案也紛紛浮出水面，正式公開銷售，使7月預售屋推案量明顯增加。

指標建案相繼進場，使7月北台灣預售屋推案量逾900億元，大台北單一案量逾15億元以上的指標案，有台北市-松山「揚昇君悅」；新北市-中和「忠孝芯城」、土城「金城帝寶1號」及「金城帝寶2號」、泰山「景賀」、林口「聯廣闊境」及「Classy Home」、五股「快樂王國-理享城」、淡水「鴻灃COMO」等。

桃竹地區單一案量逾15億元以上的指標案，為桃園市-中壢「大華畔」和「耑鑄」、龜山「丹佛花都」、大園「美術水公園」；新竹市北區「富宇-仰睦」及新竹縣-新豐「富來.森之青」、竹東「富宇瑀玥」等案。

7月完工釋出的新成屋戶數僅約200戶，且沒有單一案量逾15億元以上的指標新案。

成采錡指出，雖說新推案增加，但7月線上待售住宅建案數與上月差異不大，因為市場上仍有中小量體建案，以相對低單價等優勢，陸續完銷結案。至於7月北台灣新建案平均議價率，同上半年在10％至12％間游移。

代表市況的來客與成交組數構項，7月住展風向球追蹤的指標建案平均每周來客組數約為26.8組，較6月24.6組增加2.2組，月增8.9%；7月住展風向球追蹤的指標建案平均每周成交組數約3.2組，較6月2.7組增加0.5組，月增18.5%。