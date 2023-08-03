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獨／嘉源建設倒閉前兩大動作 律師一招搶下36位屋主血汗錢

經濟日報／ 記者陳美玲/即時報導
建案驚爆成為爛尾樓，律師一招搶救下36位屋主血汗錢。示意圖／ingimage
建案驚爆成為爛尾樓，律師一招搶救下36位屋主血汗錢。示意圖／ingimage

台北市北投區溫泉路的危老案「泊山妍」，今年七月建商嘉源建設無預警停工，讓建案驚爆成為爛尾樓；雖然嘉源建設七月曾傳訊息予買方，聲稱營建成本高漲、公司營運困難，無法興建，將安排買家退款退戶。

不過隨後，嘉源建設董事長陳俊良立即失聯、神隱，外界無法取得任何聯繫；但事實上，「泊山妍」早在六月，建案工地工人已陸續撤出。

值得注意的是，「泊山妍」驚爆成為爛尾樓之前，嘉源建設惡意倒閉的意圖相當明顯，建商名下其他資產在五月已轉移至「大家地產」名下，敏感時機、建商老闆陳俊良進行脫產動作，而大家地產、大家營造負責人卓家雄正是陳俊良女婿。

不僅如此，六、七月時，該案營造廠「大家營造」更向法院要求「支付命令」，一旦取得法院核發的「支付命令」，大家營造就可突破預售屋信託機制的專款專用限制，向銀行強制執行、拿走價金信託專戶的款項，36位已購客戶的血汗錢將瞬間化為烏有。

鼎禎國際律師事務所律師暨「泊山妍」已購買方共同委託律師陳建州表示，若債權人聲請強制執行成功，就能突破信託機制的專款專用限制，銀行必須執行款項交付，所幸當時第一時間掌握到營造廠已向法院聲請支付命令，在嘉源建設小股東、已購戶團結、共同向法院提出異議，順利擋下。

他分析，按照工程進度，大家營造在五月底已拿完最後一筆工程進度款項2,741.92萬元，但六月營造廠卻向法院聲請支付命令、對銀行進行8,243.56萬元的強制執行，若廠商成功突破限制，價金信託帳戶餘額4,265.07萬元將全數被取走，承購戶將血本無歸，所幸此案買方夠團結，預計八月中至月底就能陸續取回款項，至於接下來建案要續建、還是解約退款，要與客戶再做討論。

建商 建案

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