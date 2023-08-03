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中部營建股王富華新 旗下子公司總太營造獲獎連連

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
總太營造今年以「總太聚作」榮獲國家卓越建築獎施工品質類金質獎，由董事長吳添福(右)代表領獎。總太營造提供
總太營造今年以「總太聚作」榮獲國家卓越建築獎施工品質類金質獎，由董事長吳添福(右)代表領獎。總太營造提供

受惠高股利即將除權息，剛由總太地產更名的富華新（3056）近來股價表現亮眼，成為中部營建股王，集團旗下子公司總太營造近期打造的建案，也陸續傳出獲獎捷報，並順利拿下社宅標案，展現穩健深耕建築產業的決心與實力。

富華新去年每股稅後純益達9.81元，每股將配股、配息各4.1元，股利創歷年新高，已公布8月18日為除權息交易日，總金額逼近10億元的股息將於9月22日發放。

以往僅承接集團建案的總太營造，近來也對外擴展業務範圍，除積極承接外案，更與開務聯合建築師事務所、弘笙水電展業共同標下由國家住都中心位於台中市北屯區「東光好室」、「松竹好室」社宅工程，該案預計2027年完工，將提供234戶社會住宅，滿足北屯地區居住需求。

甲級營建團隊總太營造積極落實「工地文化、共好共贏」理念，持續追求品管最高標準。近年獲獎連連，繼「總太拾光」2017年榮獲「國家建築金質獎之施工品質類金質獎」、2020年榮獲「國家優良建商營造商認證標章」，去年首度報名工程界中最高榮耀-金安獎，就拿下「111年度職業安全衛生優良工程金安獎民間工程組」佳作。

今年，總太營造持續寫下獲獎里程碑，「總太聚作」榮獲大樓建築景觀類「建築園冶獎」，以高綠覆率景觀、特色生態公設脫穎而出，此外，該案也榮獲國家卓越建築獎施工品質類金質獎。

富華新董事長劉偉如指出，獲獎是對團隊最好的肯定與鼓勵，驅動集團不斷精進營建品質，持續為大眾提供優質適居好宅，興建中的「心之所向」也於7月25日上樑，預計明年第4季交屋。

劉偉如表示，富華新今年起推案重心將轉移至台中水湳經貿園區，第3季率先於單元八敦化路與經貿東路口推出總銷86億元的「之序」，基地面積2,775坪，產品規劃47、52坪三房產品。

此案為四面臨路、大基地開發，基地周遭又有四座公園圍繞，再加上每戶總價控制在不超過4,000萬元的豪宅限貸門檻，格外吸引質感自住、高階換屋客群的目光。

除權息

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