建案促銷來了 業者祭「買房抽百萬名車」、「購屋簽約金幫你付」優惠

為刺激建案買氣，據悉南北兩大業者海悅、清景麟建築不約而同大手筆祭出「買屋抽百萬名車」促銷策略，其中海悅的「千萬購屋金」活動，祭出名車LEXUS UX 250h豪華版，讓買方抽獎，建商清景麟則有買屋抽購屋金。

清景麟建築副總經理謝宗澂表示，下半年開始，房市正式由剛性需求買方撐盤，進入「實戰」狀態，為讓買方感受到建商誠意，並同時減輕買方購屋負擔，集團旗下位於高雄、台南、嘉義等六筆新建案聯合推出「億元成家計畫」。

謝宗澂指出，七月起至九月底止，只要在指定建案購屋之買方，享有「購屋簽約金幫你付」優惠，簽約金10、15、20萬元現購現抽。另外參與活動的六大案也會在活動結束後的10月，每個新案還會再加碼百萬名車抽獎，將送出六輛價值159.9萬元的現代電動休旅車（HYUNDAI IONIQ 5 EV400電動汽車），獎項總金額最高上看億元。

他強調，該促銷策略推出後收到不錯成效，尤其台南、高雄、嘉義屬低總價市場，抽簽約金10~20萬元、是總價1~2%讓剛性買方相當很有感，方案釋出後不僅加速買方購屋的決策速度，且六大案「天天都有成交」，對比目前市況部分建案出現零成交狀況，旗下六大自建案人氣、買氣都相當不錯；清景麟建築團隊期許九月底促銷方案結案時，團隊能達成銷售500戶的目標。

海悅國際七月底至今年底祭出「千萬購屋金」活動，祭出百萬名車LEXUS UX 250h豪華版讓買方抽獎。

海悅國際總經理王俊傑表示，基於長期服務客戶的回饋，公司每年多會推出相關促銷方案，七月底方案釋出後對旗下案場來人有不錯幫助，但成交方面還要再進一步觀察。

王俊傑強調，經過政府一連串房市調控政策後，對市場交易安全方面有正向注助益，認為經過前波市場買氣噴出量後，市場是應該有休息時間。量縮過程雖然會影響代銷銷售節奏，不過如何協助業主（賣方）將產品規劃好，並讓買方以合意價買到好屋，才是現在市場或代銷業者應關注的重點。