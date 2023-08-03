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雲品第2季較去年虧轉盈 上半年 EPS 1.2元翻倍成長

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
雲品溫泉酒店。報系資料照片
雲品溫泉酒店。報系資料照片

雲品（2748）今（3）日召開董事會，會中通過第2季合併營收4.83億元，年增43.22%，創同期歷史次高，稅後淨利0.36億元，較去年同期由虧轉盈，每股稅後純益0.35元，累計上半年合併營收11.06億元，年增25%，稅後淨利1.20億元，年增230％，每股稅後盈餘1.2元。

雲品表示，第2季主要受惠於國境解封國際旅遊復甦，國際旅客回流的同時，國旅也維持穩定的基本盤、企業工商活動、婚禮宴會市場回溫等表現亮眼，有效挹注營收與淨利。未來雲品將透過穩健拓展住房業務、開發創新服務與深耕永續旅遊相關產品，帶動都會型商務酒店、頂級度假酒店、館外餐飲、委託經營管理事業等核心營業項目業績穩健成長。

雲品表示，公司將積極推展多角化營運模式，啟動國際不動產開發、開啟海外布局，並持續拓展委託經營據點與君品 Collection 合作品牌，隨著新據點陸續開出，雲品運用專業的管理財進行獲利，據點間可發揮人力互相支援效益，聯合接單進行推廣銷售，將直接對雲品未來的毛利率與營業利益率有正面挹注。

目前雲品國際受理的委託經營案共有五大類型，分別為星級酒店委託經營管理、宴會暨餐飲事業管理、頂級民宿經營管理、永續園區營運管理、豪宅銷售延伸服務管理等，總計共有11處，已經開始營運貢獻獲利的7個據點，分別為新北淡水嘉廬、桃園皇家薇庭、台東紅葉谷綠能溫泉園區、台中蘭克斯特、台中圓觀、台北茹曦酒店餐飲事業與翰品酒店新莊宴會事業，正緊鑼密鼓地籌備中則有雲品酒店杭州、烏來「蘇卡利‧漫活」、台南市宜樂安平與台南安平「亞果遊艇城」黃金會所，近一至二年內將陸續投入營運，持續推升雲品成長動能。

雲品溫泉酒店於第2季進行的大型裝修工程已全數完工重新開幕，改裝完成的飯店大廳、二款生態裝置藝術、行政酒廊「雲水」、多功能休閒中心與瑞士奢華品牌全新SPA芳療室，已經開始提供服務，可望爭取更多客源。

雲品 餐飲 營收

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