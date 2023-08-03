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仲夏旅遊加速升溫 中秋、雙十連假出國旅遊這裡最夯

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
8月10日前下訂，兩位成人預訂享一位4-11歲的兒童食宿全免。Club Med 提供
8月10日前下訂，兩位成人預訂享一位4-11歲的兒童食宿全免。Club Med 提供

仲夏旅遊加速升溫，除了搶攻暑假最後一波晚鳥優惠，不少國人已著手安排中秋、雙十連假的海外旅遊，全包式假期品牌 Club Med 表示，從目前預約訂房狀況來看，前往馬爾地夫旅遊度假的訂單中有五成為家庭客群，看準全包式假期的『預算好控制』、『兒童照護服務』和『定點滿足分齡需求』一站到位省去家庭旅遊規劃的心力。

為了搶攻家庭客群，Club Med 祭出住宿、吃喝玩樂、機票全包限時優惠，馬爾地夫卡尼島六天四夜每人最低53,400 元起，價格均涵蓋來回機票、快艇接駁、住宿、4-11 歲兒童照護服務、海鮮 Buffet、果汁酒水、浮潛、海上獨木舟、風帆、空中飛人、主題派對等；孩子不僅可在專業 G.O 團隊的帶領下學習各種戶外運動，父母親亦可在酒吧暢飲紓壓放鬆；更棒的是，8 月 10 日前下訂，兩位成人預訂享一位 4-11 歲的兒童食宿全免；若想加購升級水上屋每人每晚只要 6,100 元起，入住水上屋的貴賓更享日落香檳無限暢飲。

不僅如此，品牌更攜手美麗佳人 Marie Claire 啟動「Club Med 馬爾地夫卡尼島體驗員」的招募活動，即日起至 8 月 10 日，只要完成線上報名，分享你的旅遊故事，就有機會贏得「入住馬爾地夫卡尼島四晚擔任體驗員」的資格（市價約 30 萬），只要一人獲選，就能攜帶家人、好友閨蜜四人入住同遊。

若想加購升級水上屋每人每晚只要6,100元起。Club Med 提供
若想加購升級水上屋每人每晚只要6,100元起。Club Med 提供

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