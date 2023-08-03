每5間有1間空屋！專家曝五大新屋地雷區「買房要小心」

根據內政部最新統計，去年Q4全國待售新成屋高達8.23萬宅，創統計以來新高，元宏不動產加值服務平台觀察內政部資料指出，現在新屋不僅待售餘屋多，目前全台屋齡5年內新屋空屋率高達19.6%，新屋空置狀況也相當嚴重。

根據元宏不動產統計，新屋空屋率最高的五個縣市，分別為宜蘭縣的28.6%、金門縣的27.3%、基隆市的25.2%、高雄市的23.3%、台北市的23.1%，都是每5間新屋就超過一間是空屋。

元宏不動產加值服務平台創辦人周昆立表示，待售餘屋多、空屋率高對新屋市場來說都不是正面的訊息，待售新屋餘屋走高，代表買氣不夠讓新屋推案順利去化。

而空屋率高，則意味投資客過多，買了放著，形成潛在賣壓。之後若新屋銷售狀況持續不佳，財務體質差的建商與投資客就可能會撐不下去，出現新屋賣壓潮，購屋者在這些區域買房須多加留意。

周昆立指出，雖然去年下半年空屋率僅8.77%，創統計以來「次低點」，代表目前市場自住需求維持高檔，房市會有一定支撐力道，但以目前新屋空屋率將近兩成，且待售新屋量創新高的狀況，新屋市場不如一般中古市場樂觀，仍是一個潛在地雷區，購屋者在新屋待售量大區及空屋率高的區域買房需多審慎。

●宜蘭新屋空屋率直逼三成

以新屋空屋率最高的宜蘭來說，因為離台北近，近年區內推出不少度假宅，如溫泉宅、海景宅、可規劃作民宿的透等產品。這類渡假宅、民宿產品規劃與一般自住產品不同，市場客群較為侷限，一旦房市不佳時，都容易有買氣急縮、價格下跌的狀況。

目前宜蘭新屋空屋率直逼三成就是一個警訊，市場潛在賣壓並不少，未來若沒人接手，房價恐會出現不少回檔。

新屋空屋率第二高的「金門」，近年因為觀光商機、營建成本高漲，加上數年還傳出設置博弈賭場題材，帶動當地房價水漲船高。目前金門雖為離島，不過目前大樓平均成交單價已站上2字頭，新推案甚至出現3字頭開價，透天產品破千萬更是比比皆是，甚至都還超出本島不少縣市房價。

對於如今金門出現新屋高房價與高空屋率的狀況，對於金門房市發展來說並非好事，顯示有不少新屋買盤可能是投資需求。如今台海關係緊張，2017年金門博弈公投已確金門不設賭場，這些對於炒高的金門房價來說，都是隱憂。

●二大硬傷+房價走高 基隆新屋空屋率排第三

新屋空屋率排第三的基隆，天氣多雨、人口外移，都是基隆房市的硬傷與劣勢。近年因為全台房價大漲，基隆房價因為尚未興建的輕軌等建設題材走高，但明顯房價支撐力道會弱於其他都會區。目前新屋空屋率偏高的狀況，對於基隆房市發展相當不利，購屋者須小心。

至於新屋空屋率第四高的「高雄」，這幾年在台積電設廠與科學園區發展等題材下，短短三年房價狂飆逼近三成，近一年新屋大樓房價更是狂飆15%，不僅建商大舉推案，也吸引許多購屋者與投資客搶進。

不過，隨著去年下半年以來的升息、打炒房與台積電設廠至今陸續傳出變數與延後，到去年Q4高雄待售新成屋量8486宅，已連三季走揚、創六季新高，顯見新案去化狀況已開始不如預期，如今新屋空屋率偏高的狀況，購屋者若冒然追價，恐有高點套牢的可能。