X-TRAIL預售 沒有里程焦慮

裕隆邁入七十周年，執行長嚴陳莉蓮昨宣布，國產第一台NISSAN X-TRAIL輕油電車下線掛牌並同步展開預售。她說，相信X-TRAIL一定能為裕隆和裕日車帶來長紅業績。

NISSAN X-TRAIL輕油電車是全台首款搭載「可變壓縮比引擎VC-TURBO」，也是首款採用輕油電技術的國產車款。裕日車表示，NISSAN X-TRAIL輕油電預售活動昨起展開，共有三種車規編成，經典版一○六點九萬元起、領航版一一六點九萬元起、旗艦版一二三點九萬元起。

裕隆指出，二○○○年時，透過裕隆亞洲設計中心YATC開發能力，裕隆參與設計第一台國產化X-TRAIL車型，成功帶起國內休旅車風潮，更成為許多民眾人生的第一輛車。伴隨著闔家共同享有的美好旅程而在迎向新能源車及移動服務的新趨勢下，裕日車推出第一台國產化X-TRAIL輕油電國產化車款，為裕隆七十周年迎向新的里程碑。

裕日車也說，X-TRAIL除了是全台首款搭載「可變壓縮比引擎VC-TURBO」，創造出傲視同級的二○四匹馬力與卅點六公斤米扭力，相較前代車型馬力提升百分之廿、扭力提升百分之廿八，動力系統大進化外，也是首款採用輕油電技術的國產車款，可提供消費者低碳排、低能耗、無里程焦慮的極致駕馭體驗。

嚴陳莉蓮也親自為第一輛下線的X-TRAIL掛上車牌，更祝福銷售開紅盤，並期許裕隆集團秉持繼往開來的精神，承繼既有基礎、掌握未來脈動，持續創新並不斷突破。