簡建興新書《漾帽人生》傳承製帽技法與心得
從事高級手工婚紗訂製、造型設計、各式禮帽製作的簡建興老師 ，為了傳承製帽技法與心得、集結數十年來追尋英式高級訂製禮帽的過程，於在疫情三年中完成《漾帽人生》一書，8月1日至14日在「市長官邸藝文沙龍」舉辦「漾帽人生-簡建興手工帽飾創作展」，6日下午並有新書發表會。
說起製帽的由來，簡建興表示，一次在西班牙的婚紗秀看見禮帽與婚紗的完美配搭，便對歐洲傳統手工禮帽一見鍾情，在太太建議與支持下，開始朝英式手作禮帽發展，多次自費出國拜師求藝並與國際大師交流。
近年來簡建興不斷受邀到各國與大陸辦展並授課，也曾在「國立臺灣工藝研究發展中心」開設英式淑女帽飾製作班。
科技進步的現代社會，生活用品機器化大量生產，人們使用的物件同質性非常高，也因此，職人精神和手工技藝愈顯珍貴。台灣生活水平高，人們重視穿著的美學時尚與獨特風格，手工帽飾同樣受到關注。
台灣藝術大學前副校長林泊佑指出，簡建興長期研究與製作傳統英式手工帽飾，掌握傳統的精神，並產出新的創意，無論樣式、材質、顏色、實用性、客製化等等都呈現出用心和細心，他不只具備學術理論基礎，更有一雙巧手。
最難能可貴的是不藏私，簡老師一直期望能推廣這項精緻的手工藝術與技能。林泊佑說明，除了教學推廣、展售走秀外，費時三年的簡建興整理出多年來研究的結晶與近年來的精彩作品，出版「漾帽人生」新書，冀透過出版國內少見的手工帽飾專書，以簡明文字搭配作品，讓更多人了解傳統英式手工帽飾的歷史與精髓 ，為手工藝文化傳承奉獻心力。
輔仁大學織品服裝學院創院院長蔡淑梨在推薦序中指出，英式禮帽在2022年追憶伊莉莎白二世女王的節目中便能知道禮帽的重要性，它已是生活的日常、社會的儀軌及品味的表徵。或許正因如此，簡建興除了極力推廣英式禮帽創新設計與教學外，並把寶貴經驗集結成書，讓更多人瞭解這項獨特的美學時尚，進而願意參與並傳承該項手工藝文化。
桃園市政府文化局長莊秀美強調，與《漾帽人生》的作者簡建興先生有多次合作的經驗，每次都讓人驚豔於他的巧思與創意，尤其每一年8月20日大溪一定會舉辦的「想念鳳飛飛」的追思活動 ，在追思活動的遊行隊伍裡最出眾的是一群熱愛鳳飛飛的鐵粉們穿戴著各式各樣的英式手工帽，彷彿是在向「帽子歌后」鳳飛飛致上最高的敬意。而背後主導的策劃人就是簡建興先生，更令人讚嘆的是每一頂帽子的設計不僅材料不同、款式不同、配飾不同 、顏色更是繽紛多樣。
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