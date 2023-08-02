簡建興新書《漾帽人生》傳承製帽技法與心得

從事高級手工婚紗訂製、造型設計、各式禮帽製作的簡建興老師 ，為了傳承製帽技法與心得、集結數十年來追尋英式高級訂製禮帽的過程，於在疫情三年中完成《漾帽人生》一書，8月1日至14日在「市長官邸藝文沙龍」舉辦「漾帽人生-簡建興手工帽飾創作展」，6日下午並有新書發表會。

說起製帽的由來，簡建興表示，一次在西班牙的婚紗秀看見禮帽與婚紗的完美配搭，便對歐洲傳統手工禮帽一見鍾情，在太太建議與支持下，開始朝英式手作禮帽發展，多次自費出國拜師求藝並與國際大師交流。

近年來簡建興不斷受邀到各國與大陸辦展並授課，也曾在「國立臺灣工藝研究發展中心」開設英式淑女帽飾製作班。

科技進步的現代社會，生活用品機器化大量生產，人們使用的物件同質性非常高，也因此，職人精神和手工技藝愈顯珍貴。台灣生活水平高，人們重視穿著的美學時尚與獨特風格，手工帽飾同樣受到關注。

台灣藝術大學前副校長林泊佑指出，簡建興長期研究與製作傳統英式手工帽飾，掌握傳統的精神，並產出新的創意，無論樣式、材質、顏色、實用性、客製化等等都呈現出用心和細心，他不只具備學術理論基礎，更有一雙巧手。

最難能可貴的是不藏私，簡老師一直期望能推廣這項精緻的手工藝術與技能。林泊佑說明，除了教學推廣、展售走秀外，費時三年的簡建興整理出多年來研究的結晶與近年來的精彩作品，出版「漾帽人生」新書，冀透過出版國內少見的手工帽飾專書，以簡明文字搭配作品，讓更多人了解傳統英式手工帽飾的歷史與精髓 ，為手工藝文化傳承奉獻心力。

輔仁大學織品服裝學院創院院長蔡淑梨在推薦序中指出，英式禮帽在2022年追憶伊莉莎白二世女王的節目中便能知道禮帽的重要性，它已是生活的日常、社會的儀軌及品味的表徵。或許正因如此，簡建興除了極力推廣英式禮帽創新設計與教學外，並把寶貴經驗集結成書，讓更多人瞭解這項獨特的美學時尚，進而願意參與並傳承該項手工藝文化。