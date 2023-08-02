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低總價一定好？隨平均地權條例上路 房市專家：三類產品恐淪票房毒藥
房價漲，薪水不漲，低總價產品近年大行其道，大受歡迎。不過，隨著平均地權條例上路，市場回歸自住，住展雜誌企研室提醒，有三類型低總價預售產品，可能從市場寵兒變成票房毒藥，購屋人應該特別注意。
首先是虛胖格局產品，比如實為一加一或二加一房，卻硬充為二或三房者，這類住宅，預售時消費者可能感受不到缺點，一旦完工交屋，就可能「見光死」，由於居住舒適度不佳，除非透過空間規畫化解，否則未來轉手可能有問題。
第二，近年多數商業區建案，特別是新興重劃區者，按都計規定，建築量體中須有一定比例登記商用，也就是所謂的辦公室或事務所。
這類情況，業者的對應方式，有些是分棟登記，有些則是把商用產品集中在中低樓層，但共通點都是相對低單總價，原因則當然是不得當住宅使用。
過去針對這類產品，官方單位執法不嚴，但隨著居住正義話題興起，這類遊走法令灰色地帶的產物也被盯上。除非真的買來當個人工作室，或願意花時間精力、循正式管道辦理變更（不一定會成功）；否則基於未來相關執法勢必趨嚴，建議消費者不要只看價格相對便宜就出手。
第三是多併規劃，也就是單層戶數偏多，比如七、八戶甚至超過十戶。市場上，低總價產品為主力的建案中，常見這樣的規劃，也因室內走道勢必得跟著增加，公設比往往會比併數較低的同型產品高一些。
此外這類建案的電梯／戶數配比也偏低，使得上班或某些電梯使用高峰時段，住戶必需久候電梯，影響生活品質。以上兩大問題點，都會影響這類產品的市場接受度。
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