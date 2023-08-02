華航暑期公益籃球營 力挺學童釋放熱血球魂

華航（2610）長期支持國家體育發展，重視體壇人才培育，秉持「中華挺中華」的運動精神，於今 （2） 日舉辦公益籃球訓練營，再度攜手職業籃球隊 P. LEAGUE+ 桃園璞園領航猿，由黃啟峰助理教練率領李家慷、林子洧及丁恩迪等 3 名球星傳承自身經驗，鼓勵喜愛籃球的熱血學童們勇敢追夢。

華航公益籃球營由資深副總經理孫嘉民親臨開訓，並由領航猿的球員帶領桃園大溪國中籃球隊及新屋高中國中部籃球社等超過 40 位同學參與特訓，透過基礎手部動作訓練熟悉球感，傳授運球、傳球技巧，藉以練習傳接球的穩定度，更進階運用角錐等輔助道具作為干擾，加強控球力，強化肌力及爆發力，增強體能動作的敏捷度。球星們親授基本動作訓練，結合球場上實戰技巧，帶給小球員們如臨職業賽場的難忘經驗。

訓練營尾聲，結合抄球、敏捷大考驗等互動遊戲為活動增添歡樂趣味；球星們也勉勵在場學童，「面臨人生各種挑戰時，能夠以積極正面的態度去面對，未來想要從事職業籃球運動的同學們，保持對籃球運動的熱情與初衷，努力參與每一次的訓練。」期許學員們未來持續在球場上發光發熱，成為自己人生道路上的領航員。