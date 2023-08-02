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落實台鋼集團繁鷹計畫 精剛率先提供高苑科大實習場域

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
高苑科技大學蒞臨精剛進行企業參訪及實習工讀聯合面試。精鋼/提供
高苑科技大學蒞臨精剛進行企業參訪及實習工讀聯合面試。精鋼/提供

精剛精密科（1584）決定與高苑科技大學落實產學合作，從8月1日起提供高苑科大學生實習工讀機會，不僅可提供學生學以致用機會，學生還可領取獎助學金。

精剛與高苑科大於7月18日進行產學合作交流，由高苑科大系主任劉又齊及系教授帶領高苑科大在學學生，蒞臨精剛進行企業參訪及實習工讀聯合面試，認識工作環境並與公司主管交流，日前更成功媒合及安排實習工讀機會，正式上工。

精剛執行長吳柏成表示，產學合作計劃不僅有助於拓展學生的社會實踐經驗，還能搭起學術與產業之間的重要橋樑，透過實習累積經驗、學以致用，認識產品樣貌、工作環境及工作內容，從中學習實用技能並瞭解企業運作的細節，有助於增加學生的就業競爭力，讓未來在正式進入職場時能更加自信及準備充足。

此外，為鼓勵學生進入產業實習及考量學生之安全，精剛公司同時也規劃安排交通車及獎助學金，解決學生往返學校與公司間的車程並安定學生生活。

精剛表示，產學合作計劃不僅有助於為未來人才永續發展鋪路，也能夠解決企業的缺工問題，因此積極推動學生實習方案，同時，這也完整體現了台鋼集團協助高苑科大學生保障就業的承諾，共同推動企業永續經營理念。

實習 科大 產學合作

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