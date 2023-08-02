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裕隆70周年　嚴陳莉蓮：不敢忘公婆造車理念

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
台灣汽車大廠裕隆集團邁入70周年，執行長嚴陳莉蓮表示，會持續帶領裕隆集團各事業體轉型升級。記者林海／攝影
台灣汽車大廠裕隆集團邁入70周年，執行長嚴陳莉蓮表示，會持續帶領裕隆集團各事業體轉型升級。記者林海／攝影

台灣汽車大廠裕隆集團邁入70周年，執行長嚴陳莉蓮今天表示，面對未來，會持續帶領裕隆集團各事業體轉型升級，共同迎向新能源車及移動服務的新趨勢，也期許全體同仁能繼續發揮團隊精神，跟上腳步，與集團一起成長茁壯。

裕隆在1953年由創辦人嚴慶齡在新店建廠，造出第一台吉普車，也開啟台灣汽車工業發展藍圖。嚴陳莉蓮表示，70年前嚴慶齡與總裁吳舜文開創台灣汽車工業發展，這70年來，即使遇到困難，裕隆也不敢忘記創辦人與總裁的造車理念，除了堅持製造符合消費者需求的車款外，更無私地為台灣汽車工業做出貢獻。

裕隆汽車在三義工廠舉行裕隆70周年廠慶活動，嚴陳莉蓮特別偕同一雙兒女Michelle、John出席慶祝70周年生日快樂，象徵傳承意義。

嚴陳莉蓮說，很高興能夠能在這裡與大家齊聚一堂，在裕隆汽車70年廠慶的重要時刻，也一起迎接 NissanX-Trail輕油電車的下線，更要感謝合作夥伴日產汽車，以及各位協力廠與經銷商夥伴們，「我相信有各位的支持，裕隆集團會不斷創新前進，迎向下一個70年。」

裕隆集團 嚴陳莉蓮 新能源車

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