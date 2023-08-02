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旅遊業掀搶樓風 可樂旅遊砸1.6億買38年老商辦

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
台肥大樓 翻攝自google
台肥大樓 翻攝自google

疫後觀光旅遊業逐漸復甦，旅遊業者置產布局也更加積極，最新實價揭露，可樂旅遊於今年3月，以約1.6億元買下台北市中山區「台肥大樓」12樓，坪數約180.3坪，成交單價98.5萬元，創該大樓實價登錄以來新高紀錄。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，南京松江一帶是旅遊業者的大本營，不管是捷運或高速公路各縣市往返交通方便，同業互動也有地利之便，加上台北市商辦稀缺，在自用的前提下，一旦有符合條件的辦公空間釋出，業主多半願意先搶先贏。

南京東路有「台北華爾街」之稱，金融機構和商辦林立，台肥（1722）大樓屋齡已38年，實價登錄扣除一筆特殊交易後，僅三筆交易資料，2021年四樓兩筆成交單價在84~85萬元間，這次高樓層以98.5萬成交，凸顯買方看好商辦後市，也反映熱門商圈下商辦的搶手程度。

不少旅遊業者早在疫情期間就提早布局，包括雄獅（2731）旅行社相關企業，於去年買了兩棟旅館，分別是以2.2億元買下新北市金山區「出霧溫泉會館」（現為陽明28溫泉會館），以及以3.5億元購入金門「金沙湖畔渡假會館」。

在疫情之前，2019年2月，可樂旅遊旗下的康福旅行社就透過法拍方式，取得南投埔里「友山尊爵酒店」（現為承萬尊爵渡假酒店），當時以約7.46億元現金買下。另外，還有旅行業者租賃店面的交易案例，新創辦的元本旅遊，在去年6月以每月10萬元租下內湖洲子街1樓店面。

張旭嵐指出，全球疫情至少歷經3年之久，這段期間觀光旅遊業慘淡，部分財力雄厚的業者選擇在疫情嚴峻時逆向操作，大手筆購入國內整棟飯店或旅店，趁機逢低進場布局，而疫後的報復性旅遊，也吸引許多旅行社積極拓展服務據點，顯示旅遊業經過一陣洗牌後已絕處逢生，隨著旅遊爆發，資金流也逐漸豐沛，更有利自用資產布局。

第一建經研究中心副理張菱育指出，通常旅遊或旅行社業者購置商用不動產，大多以自用需求為主，作為企業據點或辦公室之用，有的旅行社業者甚至將觸角延伸到飯店旅宿，從觀光業跨足旅宿、餐飲業，一條龍服務，也更能在疫後掌握商機。

資料來源／台灣房屋
資料來源／台灣房屋

旅遊業 旅行社 疫情

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