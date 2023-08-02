搶攻暑假出遊商機 iRent、和運租車祭出「美味散策」

和運租車，搶攻暑假出遊商機，旗下的iRent共享汽機車與汽車推出「遊感生活-美味散策」活動，首次串聯全台50家超殺底片的熱搜餐廳、咖啡廳、甜點店，祭出會員獨享餐飲優惠。

iRent與和運租車不僅致力於提供消費者生活移動的便利性與專業短租服務，更持續為用戶拓展多元的生活情境及附加回饋，不論穿梭在都市巷弄或田野鄉間時，讓用戶都能盡情享受這份精心搜羅的私藏美味。

今年夏天iRent及和運租車將化身為民眾漫遊美味之旅的夥伴。從隱身百年古蹟的餐廳及巷弄的異國料理、文青老宅的味蕾秘境、橫掃IG的美拍咖啡點心，到超誘人的爆夯甜點、老饕都瘋朝聖的再訪美食，iRent與和運租車伴隨懂吃懂生活的用戶們，放慢腳步享受視覺與味覺的饗宴，美味、美拍一次收割。

8/1(二)起至9/30(六)，前往「遊感生活–美味散策」合作之50間店家消費，出示iRent APP會員畫面或和運租車出租單，立即可享會員獨家餐飲優惠。活動期間，每週末租iRent汽機車前往其中18家指定店家出示租車畫面並填寫問卷，再加碼免費兌換每日限量精緻餐點。

同時，美食開催、回饋有禮–租金折抵雙重送，iRent會員只要開啟iRent APP掃描店家活動宣傳立牌上的QRcode，即可獲得iRent租車時數折抵禮包，包含汽車30分鐘折抵券及機車前6分鐘折抵券各一張；針對新會員首次下載iRent APP，立馬輸入優惠券兌換序號「遊感生活新朋友」，還可加碼領取新戶驚喜時數禮包(含汽車60分鐘折抵券1張與機車前6分鐘折抵券2張)。9/30 (六) 前憑合作店家消費發票前往全台和運租車門市，可再享租金現折200元優惠。